SV Pullach: Letzte Konsequenz fehlt, aber Klassenerhalt endgültig in der Tasche

Pullachs Trainer Fabian Beigl: „Vorne war es dann auch irgendwie verflucht.“ – Foto: brouczek

Das 0:0 gegen Ohlstadt reicht den Raben zum Klassenerhalt. Trainer Beigl vermisste die letzte Konsequenz vor dem Tor.

Auch wenn das 0:0 des SV Pullach gegen den Abstiegskandidaten SV Ohlstadt auf den ersten Blick etwas mager aussieht, hatte das Resultat doch sein Gutes: Die Raben haben nun auch theoretisch den Bezirksliga-Verbleib sicher. Über die Partie urteilte Trainer Fabian Beigl: „Es war ein typisches 0:0-Spiel in dem Sinne, dass bei uns die letzte Konsequenz gefehlt hat.“

Der SVP-Coach sah „nicht wenige Chancen, sehr viele Halbchancen. Aber es war immer irgendein Fuß dazwischen, wir kamen nicht zum Schuss oder wir wollten noch mal ablegen.“ Die Gäste verlegten sich auf Konter. „Die haben wir aber gut verteidigt“, so Beigl.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff hatte Antonio Brandi die größte Chance der Partie, doch seinen freien Abschluss am Fünfmeterraum parierte Ohlstadts Keeper Jonas Fuhrmann per Fußabwehr, zu Beigls Erstaunen: „Da kann man Nino überhaupt keinen Vorwurf machen, er trifft den Ball super, aber es war einfach auch eine Superparade vom Torwart. Keine Ahnung, wie er den gehalten hat.“

Kurz danach rasselten die Ohlstädter Jonas Thümler und Maximilian Schwinghammer mit den Köpfen zusammen. Nach rund zehn Minuten Behandlungspause musste Thümler raus, Schwinghammer spielte mit Turban weiter. Anschließend kam die Partie nicht mehr richtig in Schwung. „Das hat sich schon auf den Spielfluss ausgewirkt“, so Beigl. „Vorne war es dann auch irgendwie verflucht. Positiv war aber, dass wir zu null gespielt haben.“ Denn das ist eine Ausnahme bei den Raben, wie der Coach betonte: „Das war insgesamt erst das dritte oder vierte Mal, witzigerweise auch im Hinspiel in Ohlstadt.“

Tatsächlich war es die vierte Saisonpartie der Raben ohne Gegentor. Nach dem 2:0 in Ohlstadt gab es noch ein 0:0 beim Schlusslicht BCF Wolfratshausen und ein 2:0 bei der U23 des FC Deisenhofen. Deshalb fand Beigl das Resultat, „weil wir die Konter des Gegners gut im Griff hatten, schon okay“, zumal die Ergebnis-Rarität ja auch den endgültigen Klassenerhalt bescherte. „Innerlich war das Thema für mich zwar schon durch, aber, dass es jetzt offiziell ist, ist natürlich schön.“ (um)

SV Pullach - SV Ohlstadt 0:0 SV Pullach: Bayerschmidt - O’ Bryant, Adomeit, Radau, Neubauer, Breuling (90-+2 Barho), Stapf, Burghard, Perl, Brandi (85. Mudei), Pandza