SV Pullach lässt Dachau keine Chance und rettet sich in Runde zwei

Nach dem 2:1 im Hinspiel konnte der ASV Dachau nicht an seine Leistung anknüpfen. Die Raben schossen sich mit einem klaren 4:0-Heim-Sieg in die nächste LL-Relegationsrunde. Der ASV Dachau verpasst somit den möglichen Aufstieg in die Landesliga. Der Liveticker von der Gistlstraße zum Nachlesen.