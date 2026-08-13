SV Pullach kassiert erste Saisonniederlage gegen TuS Geretsried II Bezirksliga von Robert Gasser · Heute, 16:24 Uhr · 0 Leser

Für ein Spiel zurück an der Gistlstraße: Der langjährige SVP-Manager Theo Liedl ist jetzt als Teammanger für den 1. FC Penzberg tätig. – Foto: brouczek

Der Bezirksligist verliert im vierten Spiel mit 2:0. In der zweiten Halbzeit scheitert Sumbo noch an der Latte.

Der Einsatz stimmte, doch das Glück fehlte: Und so kassierte Bezirksligist SV Pullach im vierten Spiel die erste Saisonniederlage. Der TuS Geretsried II bezwang die Raben mit 2:0 (1:0). „Die Umstände waren nicht einfach“, sagte SVP-Coach Fabian Beigl, der kurzfristig auf Linus Radau (Fieber) und Vinzenz Neubauer (Handprellung) verzichten musste. Kurz vor der Pause verletzte sich dann auch noch Neubauer-Ersatz Kelian Nzita. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 1:0 für Geretsried und dieses Tor war sowohl von der Entstehung als auch vom Zeitpunkt her unglücklich. Innenverteidiger Pedro Sumbo hatte einen Zweikampf eigentlich stark gewonnen, doch statt zu klären, wollte er sich selbst durchsetzen und verlor den Ball wieder. Den Gegenzug nutzte letztlich TuS-Kapitän Marc Thiess (22.). Und unmittelbar danach ging es in die Trinkpause. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Pullacher noch nicht so recht in die Partie gefunden, auch wenn Zoran Dimitrijevic mit einem Pfostentreffer Pech hatte.