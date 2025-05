SV Pullach in der Relegation gegen ASV Dachau

Für den direkten Klassenerhalt in der Landesliga hätte der SV Pullach ein mittelschweres Wunder gebraucht und das war nicht wirklich drin. Am Ende unterlag der SV Pullach beim SB Chiemgau Traunstein 1:2 (1:0) und beide müssen zusammen in die Relegation. Die Reise der Gelb-Schwarzen führt nun nach Dachau.

Für den direkten Verbleib in der Landesliga hätten die Pullacher ein 6:0 gebraucht bei der gleichzeitigen 0:1-Niederlage vom FC Schwabing gegen den schon lange feststehenden Meister Schwaig. Die Kicker aus dem Landkreis-Süden gingen auch in der 26. Minute durch Jonathan Nsanzimana in Führung und da schaute dann auch der Trainer Vincenz Loistl auf das Handy. Zu dem Zeitpunkt lag Schwabing selbst auch 1:0 in Front und da war eigentlich klar, dass es nicht mehr spannend werden könnte. Man gab dann auch nicht mehr Vollgas, um verrückte Dinge zu schaffen. Schwabing holte mit dem 1:1 gegen den Aufsteiger auch den für den Klassenerhalt noch benötigten Punkt.

Vincenz Loistl freute sich über einen schön herausgespielten Treffer zur Führung und die hatte dann auch bis 20 Minuten vor dem Ende Bestand. Letztlich ging die Wende so aber in Ordnung, weil der SVP nicht mehr das volle Risiko ging, während Traunstein mutiger wurde und erheblich Zulegte. Zwischen den beiden Toren von Dennis Hrvoic (70.) und Karlo Jolic (89.). haben die Traunsteiner auch noch einen Elfmeter verschossen. Loistl hatte da schon die am kommenden Mittwoch beginnende Relegation im Kopf und ging mit seinem Team kein Risiko mehr ein, sich in der unmöglichen Mission für den direkten Klassenerhalt noch weh zu tun.

Nach dem Spiel bekam der SV Pullach dann die Gewissheit, dass man Traunstein in der Relegation zwischen Landes- und Bezirksliga nicht wieder treffen werde. In der regionalen Gruppe Süd startet man nun gegen den ASV Dachau. Pullach startet am Donnerstag (18.30 Uhr) auswärts und hat dann kommenden Sonntag (16 Uhr) sein Heimspiel. Der Sieger trifft dann auf den Gewinner aus der Partie zwischen dem Bezirksligisten FC Wacker München und dem Landesligisten VfB Forstinning. In dieser Runde (Mittwoch, 28. Mai, 18.30 Uhr – Samstag, 31. Mai, 16 Uhr) hätten die Pullacher dann im Hinspiel Heimrecht. Schon auf der Rückfahrt aus Traunstein war man eifrig dabei, Informationen über den ersten Gegner zu sammeln.

SB Chiemgau Traunstein – SV Pullach 2.1 (0:1) SV Pullach: Bayerschmidt, Nsanzimana, Wimmer, Stanic, Hoffmann, van Boyen (89. Cavazos), Kawai, Stapf (78. Gong), Rausch (63. Pandza), Perl (46. Neubauer), Holzmeier (46. Wittstatt) Tore: 0:1 Nsanzimana (26.), 1:1 Hrvoic (70.), 2:1 Jolic (89.) Schiedsrichter: Xaver Fabisch (Seehausen)