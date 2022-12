SV Pullach holt bereits den dritten Neuzugang

Mit personellen Verstärkungen will Bayernliga-Absteiger SV Pullach den Totalabsturz abwenden.

Der Tabellenvorletzte der Landesliga Südost vermeldet nach den Rückkehrern Kevin Nsimba und Nasrullah Mirza vom TSV Rain (wir berichteten) mit Michael Lelleck bereits den dritten Winterpausen-Neuzugang. Der 25-jährige zentrale Mittelfeldspieler war zuletzt für den Südwest-Landesligisten TSV Gilching-Argelsried aktiv, sein letztes Pflichtspiel für die erste Mannschaft der Würmtaler bestritt er allerdings schon am 8. August 2021. „Nach einem Kreuzbandriss war er ein halbes Jahr in der Aufbauphase, aber er kann jetzt in der Vorbereitung sofort anfangen“, erklärt Theo Liedl, Sportlicher Leiter des SVP. Immerhin sammelte Lelleck in dieser Saison schon Spielpraxis in Gilchings Reserve. Für Liedl ist die Spielersuche damit noch nicht abgeschlossen: „Ich bin weiter dran.“