SV Pullach hat massive Personalprobleme und geht 1:6 unter

Will jetzt in der Bezirksliga seinen Kasten sauber halten: Leopold Bayrschmidt vom SV Pullach. – Foto: Sven Leifer

Der SV Pullach musste beim MTV München mit einem Notaufgebot antreten. Der Torwart spielte sogar in der Innenverteidigung.

Im vierten Anlauf ging das Bezirksligaspiel zwischen dem MTV 1879 München und dem SV Pullach endlich komplett über die Bühne, die Hausherren siegten 6:1 (3:0). Zweimal war die Partie abgesagt worden, im dritten Versuch war das Flutlicht kurz vor Schluss beim Stand von 5:1 für den MTV ausgefallen.

„Wenn man bedenkt, wer wo gespielt hat, dann ist im Vergleich zum abgebrochenen Spiel kein großer Unterschied“, nahm es SVP-Coach Fabian Beigl, der wegen eines wichtigen privaten Termins das Kommando seinem Co-Trainer Daniel Gitzel überlassen musste, gelassen.

Dieser hatte nur noch das letzte Aufgebot zur Verfügung. Jasal Mansaray, der in Kempten studiert, wurde von der unpünktlichen Bahn ausgebremst. Der angeschlagene Maximilian Stapf meldete sich ebenfalls kurzfristig ab, Robin Hoffmann saß trotz Sprunggelenksverletzung für den Notfall auf der Bank. Stammtorwart Leopold Bayerschmidt gab den Innenverteidiger statt Linus Radau, der auf der Sechs debütierte, Offensivmann Marvin Fauth versuchte sich als Außenverteidiger. Radau knickte in der zehnten Minute um, biss sich aber bis zur Pause durch, weil Filip Lazic aus der Zweiten Mannschaft, der einzig gesunde Spieler auf der Bank, bei einem früheren Einsatz für zwei Partien der Reserve gesperrt gewesen wäre. Weil sich Lazic aber verletzte, musste Hoffmann mit seinem dick bandagierten Knöchel doch noch ran.

Personell dünn nach Denklingen

„Das Spiel war maximal überflüssig“, fand Beigl, den für das Gastspiel am Sonntag (14 Uhr) beim VfL Denklingen allerdings positiv stimmt, dass Gitzel vom gutem Engagement der Mannschaft berichtete. Personell hingegen sieht es weiter mau aus: Radau und Hoffmann fallen sicher aus, Stapf höchstwahrscheinlich, Fauth ist auf einer Weiterbildung. Dafür kehren Mansaray, Antonio Brandi und vermutlich auch Abiturient Samuel O’Bryant zurück. „Wir werden wohl elf Leute zusammenbringen und die Bank mit Leuten aus der Zweiten Mannschaft und der A-Jugend besetzen. Ich hoffe auch, dass Bayerschmidt ins Tor gehen kann“, so Beigl. Weil Denklingens Relegationsteilnahme bereits feststeht, glaubt der SVP-Coach, dass der Gegner rotiert und möglicherweise sogar Simon Ried, den torgefährlichsten Akteur, schont.

MTV 1879 München - SV Pullach 6:1 (3:0) SV Pullach: Reisinger - Fauth, Bayerschmidt, Adomeit, Barho, Neubauer, Radau (46. Lazic/65. Hoffmann), Mudei, Breuling, Perl, Pandza Tore: 1:0 Ahrend (5.), 2:0 Wild (22.), 3:0 Wild (39.), 4:0 Wild (54.), 4:1 Perl (62.), 5:1 (72.), 6:1 Beckenbauer (85.)