– Foto: Sven Leifer

SV Pullach genau zur richtigen Zeit in Top-Form Verlinkte Inhalte Landesliga Südost SV Pullach TSV Murnau

Dank der starken Auftritte in den vergangenen Wochen ist für den SV Pullach der Klassenerhalt zum Greifen nah. Doch im letzten Heimspiel der Landesligasaison gastiert mit dem TSV Murnau am Samstag (14 Uhr) ein sehr gefährlicher Gegner an der Gistlstraße. Der Aufsteiger vom Staffelsee liegt, aller Sorgen ledig, aber auch ohne Chance auf eine weitere Verbesserung, auf Rang vier. „Das wird nochmal ein ganz schwerer Ritt“, warnt SVP-Coach Vinzenz Loistl. „Murnau ist läuferisch eine brutal starke Truppe, eine ganz junge Mannschaft, die für jeden Gegner schwer zu bespielen ist. Egal, ob es noch um was für sie geht: Die haben einfach Bock.“ 19 Punkte für den TSV aus den jüngsten zehn Partien sind eine deutliche Ansage, doch die Raben haben statistisch gesehen die passende Antwort: Ihr Schnitt von 16 Zählern aus den vergangenen sieben Begegnungen liegt sogar bei über zwei pro Spiel. „Wir sind in Top-Form, zu einem guten Zeitpunkt“, freut sich Loistl.

Morgen, 14:00 Uhr SV Pullach TSV Murnau Im Hinspiel waren die Murnauer in der klar besseren Verfassung, sie gewannen 3:1, vor allem, weil die Pullacher ihrer Intensität in der ersten Halbzeit zu wenig entgegensetzten. Loistl will in der Spielvorbereitung aber nicht mehr darauf zurückkommen, denn: „Gegenüber der Vorrunde hat unsere Mannschaft ein ganz anderes Gesicht."