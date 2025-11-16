Der SV Pullach gewinnt gegen den SV Planegg. – Foto: Celina Geigle

SV Pullach gelingt Überraschungssieg beim SV Planegg-Krailling "Bisschen Spielglück" Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Süd SV Pullach Planegg-Kr.

Mit dem dritten Sieg in Folge baut Pullach seinen Vorsprung auf die Abstiegszone auf elf Punkte aus und festigt den Aufwärtstrend.

Ein echter Überraschungscoup ist dem SV Pullach mit dem 3:1 (0:0)-Erfolg beim Bezirksliga-Spitzenreiter SV Planegg-Krailling gelungen. Mit diesem dritten Erfolg in Serie bestätigten die Raben nicht nur ihren jüngsten Aufwärtstrend, sie haben sich auch viel Luft zur Abstiegszone verschafft, der Vorsprung auf den vordersten Relegationsplatz beträgt elf Punkte. „Wir hatten in ein, zwei Situationen vielleicht auch ein bisschen Spielglück, aber in Summe ist der Sieg schon verdient. Jeder einzelne hat über 90 Minuten gekämpft“, lobte Trainer Fabian Beigl sein Team. Bis zur Pause passierte noch nicht allzu viel in den gefährlichen Zonen. Die Pullacher schafften es zwar, Planeggs Angriffswucht nicht zur Entfaltung kommen zu lassen, selbst konnten sie aber auch keine Akzente nach vorne setzen. „Man hat bei uns schon gemerkt, dass wir wegen der Umschaltstärke von Planegg etwas verhalten waren“, so Beigl.

Für die zweite Halbzeit habe man sich dann vorgenommen, mutiger zu werden und auch „gegen den Ball enger am Mann“ zu sein. Und so markierten die Raben mit ihrem ersten gefährlichen Konter das 0:1: David Perl legte auf den nachrückenden Maximilian Stapf ab, der ins lange Eck traf (55.). Es folgte eine hektische Spielphase, in der die Raben es laut Beigl „durch einen Pass zu viel im Mittelfeld“ den Planeggern erlaubten, mit ihrem Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen: Valentino Gavric sorgte für den Ausgleich (69.). Nun hätte das Spiel in beide Richtungen kippen können. Pullachs Maurus Miller scheiterte mit zwei Distanzschüssen am Pfosten und an Planegg-Keeper Simon Oppolzer, die Raben wiederum hatten bei Kontern der Hausherren zweimal Glück. Letztlich hatte die Beigl-Truppe das bessere Ende für sich: Josef Burghard schickte mit einem Lupfer aus dem Mittelfeld Perl, der vor dem Tor eiskalt blieb und das 1:2 erzielte (79.).