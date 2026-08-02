SV Pullach dreht 0:2-Rückstand – und vergibt den Sieg in letzter Sekunde

Der SV Pullach holte gegen Oberweikertshofen ein 2:2. Maurus Miller lupfte den Ball kurz vor Schluss über den Torwart – aber knapp am Kasten vorbei.

Moral zeigte der SV Pullach beim Landesligaabsteiger SC Oberweikertshofen: Nach 0:2-Pausenrückstand holte das Team von Coach Fabian Beigl, der wegen eines wichtigen familiären Termins von Co-Trainer Daniel Gitzel vertreten wurde, noch ein verdientes 2:2.

Im ersten Durchgang war den Pullachern anzumerken, dass neben Beigl mit Josef Burghard, Maximilian Stapf und Antonio Brandi auch die ersten drei Kandidaten für die Doppelsechs aus terminlichen Gründen fehlten. So übernahmen der aus der Innenverteidigung eine Reihe nach vorne beorderte Paul Illinger und Zakarie Mudei, der von der Bank in der Startelf aufrückte, diese Aufgabe. „Das war ein bisschen ungewohnt und es hat sich nicht gleich gefunden“, räumte Pullachs Sportlicher Leiter Erik Forvald ein. „In der ersten Halbzeit waren wir zu weit weg von den Leuten.“ So auch bei Oberweikertshofens frühem 1:0 durch Maximilian Schuch (5.). Das 2:0 erzielte Teeo Pejazic mit einem schönen Distanzschuss (23.).

Nach dem Wechsel kamen die Raben mit einer anderen Einstellung aufs Feld. „Wir haben ein bisschen umgestellt, sind besser reingekommen, hatten viel mehr vom Spiel und viel mehr Chancen“, so Forvald, der auch die im Lauf der zweiten Halbzeit eingewechselten Jonas Gall und David Perl lobte: „Sie haben Schwung reingebracht.“

Am Ende verdienten sich die Pullacher das Remis redlich, weil sie hinten nichts mehr anbrennen ließen und vorne trafen: Nikolaos Rizzo verkürzte per Kopf nach einer Ecke von Linus Radau (59.), Sanntino Pandza sorgte nach einem schön vorgetragenen Angriff und Galls umsichtigem Rückpass für das 2:2 (83.). Wenige Augenblicke vor dem Schlusspfiff hatte Maurus Miller sogar die Chance, die Partie komplett zu drehen: Er war frei durch und lupfte den Ball über Oberweikertshofens Torwart, aber auch knapp am Kasten vorbei.

Forvald konnte mit dem vergebenen Matchball leben: „Vom Spielverlauf her ist es ein gewonnener Punkt, auch wenn Oberweikertshofen fußballerisch nicht so stark war, dass man sagt, man kann da nichts holen. Aber es ist schon okay, mit vier Punkten nach zwei Spielen sind wir voll im Soll.“ (um)

SC Oberweikertshofen – SV Pullach 2:2 (2:0) SV Pullach: Bayerschmidt - O’Bryant, Sumbo, Radau, Neubauer, Miller, Mudei (70. Perl), Illinger, Dimitrijevic, Pandza, Rizzo (61. Gall) Tore: 1:0 Schuch (5.), 2:0 Pejazic (23.), 2:1 Rizzo (23.), 2:2 Pandza (83.)