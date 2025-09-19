SV Pullach: Coach Beigl fordert mehr Leidenschaft

Dritte Partie der Woche, aber erst der zweite Gegner: Die kleine Kuriosität rund ums Heimspiel gegen den SV Raisting (Samstag, 14 Uhr) hat der SV Pullach dem Totopokal-Los zu verdanken: Zwei Tage nach der 0:2-Bezirksliga-Niederlage beim SV Untermenzing traten die Raben im K.o.-Wettbewerb beim selben Gegner an und auch das Resultat blieb mit 0:2 gleich.

Fabian Beigl hatte etwas rotiert: „Wir hatten ein paar angeschlagene Spieler, bei denen wir nichts riskieren wollten, weil der Pokal dann doch nicht ganz so wichtig ist.“ Für den SVP-Coach ging es vor allem darum, „ein paar Sachen auszuprobieren. Ich habe schon Erkenntnisse gewonnen. Die defensive Stabilität hat teilweise gepasst, bis auf die Gegentore, die fallen durch unser Fehlverhalten zu leicht. Da müssen wir ansetzen.“

Gegner Raisting bekommt drei Punkte am Grünen Tisch

Im Liga-Alltag treffen die Pullacher nun auf einen Gegner, der mit acht Partien ohne Sieg sportlich schwach gestartet war, nun aber plötzlich aus der Abstiegszone herauskatapultiert wurde. Denn das 0:3 in Penzberg wurde (nach einer kontroversen Debatte um die Spielberechtigung des Ex-Pullachers Alexander Jobst) am Grünen Tisch in einen 2:0-Erfolg umgewandelt und auch auf dem Rasen durfte Raisting mit dem 1:0 gegen den Fünften MTV 1879 München endlich jubeln. Davor holte der SV zudem ein 1:1 bei Spitzenreiter SV Planegg-Krailling. „Dieses Spiel habe ich gesehen. Ich kenne außerdem Raistings Trainer Johannes Franz vom Trainer-Prüfungslehrgang, da habe ich ihn auch als sehr diszipliniert wahrgenommen. Es wird nicht leicht“, warnt Beigl. „Raisting ist gegen den Ball sehr unangenehm. Das schmeckt unseren jungen Spielern nicht so, aber sie müssen lernen, dass technische Qualität nicht reicht, sondern, dass Leidenschaft und Intensität wichtig sind.“ (um)

SV Pullach: Bayerschmidt - Neubauer, Burghard, Barho, Mansray, Miller, Hoffmann, Wich, Stapf, Perl, Brandi