SV Pullach besiegt den Meister SC Olching mit wildem 4:3

Der SV Pullach schlägt zum Saisonabschluss den Meister SC Olching. Trotz Gelb-Rot und spätem Anschlusstreffer rettet das Team den Sieg.

Der wilde 4:3 (3:0)-Heimsieg gegen den als Meister der Bezirksliga Süd bereits feststehenden SC Olching war für Fabian Beigl, den Trainer des SV Pullach „die perfekte Zusammenfassung dieser Saison“, in der sein auf Platz sieben gelandetes Team ja auch ziemlich schwankende Leistungen zeigte. Unterm Strich war der Coach zufrieden: „Bei Olching haben in der Startelf ein paar Stammspieler gefehlt und sie haben diese Woche wahrscheinlich nicht so viel trainiert. Aber wir haben es auch gut gemacht, haben den Ball gut laufen lassen und sind früh draufgegangen.“

Den Lohn gab es in Form einer 3:0-Pausenführung. Erst köpfte Maximilian Stapf einen Freistoß von David Perl ein (15.). Dann löffelte Robin Hoffmann die Kugel nach einer schnellen Balleroberung im Anschluss an einen Olchinger Abstoß in den Winkel (18.), vor dem 3:0 schnappte sich Torschütze Stapf nach einem Gäste-Freistoß den Ball ebenfalls weit vorne (43.).

„Wir wollten nach der Pause mit der gleichen Leichtigkeit weitermachen“, so Beigl, doch das gelang nicht wie gewünscht. Olching verkürzte durch Florian Obermeier mit einem etwas fragwürdigen Foulelfmeter (51.), das 3:2 von Luka Batarilo-Cerdic begünstigten die Pullacher durch einen einfachen Ballverlust im Mittelfeld (65.). Als Hoffmann nach Doppelpass mit Stapf einen schönen Aufsetzer aus der Distanz zum 4:2 versenkte (71.), glaubte Beigl an den Sieg: „Da dachte ich, das war’s.“ Doch die traumhafte Direktabnahme von Batarilo-Cedric nach einer Ecke zum 4:3 (73.) und Gelb-Rot für Josef Burghard, der nicht aufhörte zu meckern (76.), machten es noch einmal spannend, ehe Beigl sein letztes Lob der Saison aussprechen konnte: „Großen Respekt an die Jungs, dass sie nicht zerfallen sind und es über die Linie gebracht haben.“ (um)

SV Pullach – SC Olching 4:3 (3:0) SV Pullach: Bayerschmidt - Neubauer, Adomeit, Barho, Stapf, Burghard, Breuling, Hoffmann (90. Mudei), Perl, Fauth (77. O’Bryant), Pandza Tore: 1:0 Stapf (15.), 2:0 Hoffmann (18.), 3:0 Stapf (43.), 3:1 Obermeier (51., Foulelfmeter), 3:2 Batarilo-Cerdic (65.), 4:2 Hoffmann (71.), 4:3 Batarilo-Cerdic (73.) Gelb-Rot: Burghard (76., fortgesetztes Reklamieren)