SV Pullach: Bayernliga-Absteiger will Kirchheim-Klatsche gegen den TSV Ampfing wiedergutmachen Sperre von Ogorodnik verkürzt

Nachdem der Kirchheimer SC dem SV Pullach am vergangenen Samstag ein halbes Dutzend an Toren eingeschenkt hatte, wollen die Raben zurück auf die Siegerstraße.

Pullach - Wiedergutmachung für eine deftige Heimklatsche ist beim SV Pullach im Gastspiel beim TSV Ampfing am Samstag (15 Uhr) angesagt. Mit 0:6 kamen die Raben am vergangenen Wochenende gegen den Kirchheimer SC unter die Räder. Es war nicht die erste Saisonniederlage in dieser Dimension: Da gab es Anfang August ja auch schon ein 2:8 gegen den SE Freising. SVP-Coach Fabian Lamotte sagt allerdings: „Das kann man meiner Meinung nach nicht vergleichen.“

Tatsächlich wiegt die Kirchheim-Pleite schwerer, denn diesmal hatte Lamotte einen vollwertigen Landesliga-Kader zur Verfügung. Gegen Freising war die Personalnot noch so groß gewesen, dass etliche Akteure aus der Kreisklassen-Reserve im Aufgebot standen.

SV Pullach: Zweite Abreibung mit sechs Toren Differenz in dieser Saison

Nach dem Freising-Spiel holten die Raben immerhin ein 2:2 in Holzkirchen, diesmal ist die Aufgabe allerdings ungleich schwerer: Ampfing kassierte seine letzte Niederlage am 12. August, es war mit einem 1:6 in Grünwald ebenfalls eine kräftige Watschn. Doch seither holten die Schweppermänner 19 Punkte in sieben Partien, kletterten auf Rang drei. „Das überrascht mich nicht. Sie wurden von nicht wenigen als Favorit gehandelt, die Serie bestätigt es“, sagt Lamotte, der sich aber kämpferisch zeigt: „Hoffnung gibt uns, dass jeder fast jeden schlagen kann. Auch wir, wenn wir unsere Grundtugenden zeigen.“