SV Puchheim bildet Spielgemeinschaft mit ASV Biburg in der B-Klasse

Rainer Lohr. – Foto: Dieter Metzler

Nach nur einem Sieg steigen die Puchheimer ab. Nun gehen sie mit Biburg gemeinsam an den Start – im Landkreis ein ungewöhnlicher Schritt.

Der SV Puchheim und der ASV Biburg gehen in der kommenden Saison mit ihren ersten Mannschaften gemeinsam an den Start. Nach anhaltenden Personalproblemen bilden die beiden Vereine eine Spielgemeinschaft in der B-Klasse. Im Landkreis ist das ein ungewöhnlicher Schritt. Selbst Spielleiter Bernd Reiser aus Mammendorf konnte sich nicht erinnern, dass während seiner langen Amtszeit schon einmal zwei erste Mannschaften aus zwei Vereinen als SG gemeldet wurden. Bei zweiten Mannschaften komme das eher vor, erste Mannschaften seien bislang meist eigenständig geblieben.

Für den SV Puchheim ist es auch die Folge einer schwierigen Saison. Mit nur einem Sieg, 21 Niederlagen und einem Torverhältnis von 19:91 landete die Mannschaft aus Puchheim-Ort am Ende auf dem einzigen Abstiegsplatz der A-Klasse 2.

Bereits in der vergangenen Saison hatten Puchheim und Biburg ihre zweiten Mannschaften zusammengelegt. Diese SG spielte in der C-Klasse und blieb sportlich zwar ohne großen Erfolg. Bei 27:156 Toren stand am Ende eine klare Bilanz. Im Gegensatz zum SC Fürstenfeldbruck II und GW Gröbenzell III gab die Mannschaft die Saison aber nicht auf, sondern spielte sie zu Ende.

Nun weiten die Vereine die Zusammenarbeit aus. „Personalmangel“, sagte Biburgs Abteilungsleiter Reinhard Huber zur Begründung. „So ist das schlicht und einfach erklärt.“ Beide Vereine hätten immer wieder Probleme gehabt, ausreichend Spieler für einen geregelten Punktspielbetrieb zusammenzubekommen. Trainer der neuen ersten Mannschaft bleibt Puchheims Coach Rainer Lohr. Biburgs bisheriger Trainer Abu Koyate wechselt zum TSV Alling, wo der 23-Jährige bereits als Jugendtrainer tätig ist. Die erste Mannschaft wird unter dem Namen SV Puchheim/ASV Biburg antreten, die zweite Mannschaft als ASV Biburg/SV Puchheim.

Offen ist noch, wo trainiert und gespielt wird. Huber will auf der Gruppentagung in Türkenfeld klären, ob Spielleiter Reiser einem wöchentlichen oder monatlichen Wechsel des Spielorts zustimmt. Außerdem möchte Biburg erreichen, dass beide Mannschaften ihre Heimspiele jeweils am selben Ort austragen – die zweite Mannschaft um 13 Uhr, die erste um 15 Uhr. (Dieter Metzler)