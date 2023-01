SV Presberg bekommt einen Kunstrasen Ersehnter Platzumbau beim Kreisoberligisten in Sicht

Presberg . Beim Kreisoberligisten SV Presberg ist ein Ende der Hartplatz-Ära in Sicht. Die Genehmigung zur Umwandlung des Spielfelds in einem Kunstrasen liege seitens der Stadt Rüdesheim vor, bestätigt Axel Kaiser in seiner Eigenschaft als Vorsitzender.