SV Prag und SpVgg Stetten im Torrausch, SSV Zuffenhausen gewinnt Derby

SC Stammheim – SV Prag Stuttgart 1:9

Ein denkwürdiger Nachmittag für den SV Prag Stuttgart, der beim SC Stammheim einen klaren 9:1-Auswärtserfolg feierte. Schon in der 2. Minute eröffnete Paul Kress den Torreigen, ehe Henri Rösch zwischen der 24. und 45. Minute mit einem lupenreinen Hattrick auf 4:0 erhöhte. Nach der Pause ging das Torfestival weiter: Hugo Stojcic (47.), Otis Raiser (49.), Frederic Ruoff (66.), erneut Raiser (82.) und Ruoff (84.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Den Schlusspunkt setzte Kaiwan Schulze mit einem Foulelfmeter in der 87. Minute zum 1:9 – ein Ehrentreffer, der am dominanten Sieg der Gäste nichts änderte.

SSV Zuffenhausen – TV89 Zuffenhausen 3:1

Vor 400 Zuschauern gewann der SSV Zuffenhausen das Derby gegen den TV89 Zuffenhausen. Dennis Klose brachte den Gastgeber in der 12. Minute in Führung, Tugrul Yalman legte in der 23. Minute nach. Auch in der zweiten Halbzeit blieb der SSV tonangebend, Yalman traf erneut in der 73. Minute zum 3:0. Thorben-Yanick Nallinger gelang in der 84. Minute nur noch Ergebniskosmetik.

Türkspor Stuttgart – OFK Beograd Stuttgart 0:0

Trotz 250 Zuschauern blieb die Partie zwischen Türkspor Stuttgart und dem OFK Beograd torlos. Beide Teams hatten ihre Chancen, doch am Ende stand ein 0:0, das vor allem von intensiven Zweikämpfen und starker Defensivarbeit geprägt war.

TV Zazenhausen – TB Untertürkheim 3:0

Der TV Zazenhausen zeigte eine souveräne Vorstellung und ließ den Gästen kaum Luft zum Atmen. Mike Hepfer traf in der 22. Minute per Foulelfmeter, Sören Frank legte in der 28. Minute nach, und Yahya Junaid Khalid Wandawi sorgte kurz nach der Pause (48.) für die endgültige Entscheidung. Ein verdienter Heimsieg für Zazenhausen.

TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – Sportvg Feuerbach 1:1

In einem umkämpften Spiel trennten sich beide Mannschaften 1:1. Daniel Weiß brachte Stuttgart-Münster in der 33. Minute in Führung, doch Luca Lombardi glich bereits kurz nach der Pause (48.) für die Gäste aus. Danach neutralisierten sich beide Teams weitgehend, sodass es beim Remis blieb.

TSV Weilimdorf II – TSV Uhlbach 5:1

Ein überzeugender Auftritt der Gastgeber: Zwar ging Uhlbach in der 15. Minute durch Shawn Travis Ogayo in Führung, doch Anthony Jeremy Raheem drehte das Spiel mit Treffern in der 25. und 47. Minute. Chrysowalandis Kugiumtzidis erhöhte in der 70. Minute auf 3:1, Raheem machte mit seinem dritten Tor (75.) alles klar, und Fadel Boukari setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt.

SG Stuttgart West – SG Weilimdorf 0:5

Die SG Weilimdorf dominierte die Begegnung nach Belieben. Ioannis Nedos (10.) und Argon Gaxherri (21.) stellten früh die Weichen auf Sieg. Kilian Bruckner erhöhte mit einem Doppelpack (28., 42.), bevor erneut Gaxherri in der 70. Minute den 5:0-Endstand herstellte. Ein klarer und ungefährdeter Erfolg für die Gäste.

SportKultur Stuttgart – TSV Mühlhausen/Stuttgart 3:1

SportKultur Stuttgart zeigte nach frühem Rückstand Moral und drehte die Partie eindrucksvoll. Daniel Gonzalez brachte Mühlhausen in der 4. Minute in Führung, doch Zeynel Kavraz glich kurz vor der Pause (41.) aus. Nach dem Seitenwechsel war es Elias Tweneboa, der mit einem Doppelschlag (50., 57.) den 3:1-Endstand besorgte. Ein starker Auftritt der Gastgeber, die als Sieger vom Platz gingen.