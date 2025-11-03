SV Prag und SpVgg Stetten im Torrausch, SSV Zuffenhausen gewinnt Derby

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
Kreisliga A2:
SV Vaihingen II – TSV Rohr Stuttgart 2:2
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich eine spannende Partie, in der sich beide Mannschaften nichts schenkten. Mateo Baric brachte Vaihingen in der 51. Minute in Führung, doch Ismail Seker glich nur vier Minuten später (55.) für Rohr aus. Marcel Kousol sorgte in der 61. Minute für das 2:1, ehe Marcel Ruis in der 84. Minute den Ausgleich für die Gäste erzielte.
KV Plieningen – KF Kosova Bernhausen 1:3
Ein ereignisreiches Spiel, in dem Bernhausen trotz Unterzahl triumphierte. Bereits in der 11. Minute scheiterte Leke Babaj per Handelfmeter an Torwart Florian Horn. Kurz darauf sah Xhevdet Shatrolli in der 21. Minute Rot, doch sein Team ließ sich davon nicht beirren: Ajet Shatrolli (25.), Dardan Aliu (28.) und erneut Babaj (39.) stellten auf 0:3. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+5) traf Djellon Dragusha für Plieningen zum Endstand. In der Schlussminute sah Noah Felthaus (90.) noch Gelb-Rot.
SV Hoffeld – MK Makedonija Stuttgart 4:1
Der SV Hoffeld legte los wie die Feuerwehr: Ali Younis traf bereits in der 3. Minute, Tim Kanzler legte in der 12. Minute nach. Danilo Mihajlovic verkürzte in der 24. Minute, doch Hoffeld blieb klar überlegen – Jannik Hintermaier (59.) und Daniel Ade (79.) sorgten für den 4:1-Sieg. Ljupco Kolev wurde in der 85. Minute bei den Gästen mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen.
Sportfreunde Stuttgart – SpVgg 1887 Möhringen 2:5
Ein torreiches Duell, das die Gäste aus Möhringen letztlich für sich entschieden. Nils Munz (31.) und Maurice Ottilie (45.) sorgten für die 2:0-Führung. Nach der Pause wurde es wild: Mattis Amann (56., Foulelfmeter) und Ebrahima Tamba (58.) glichen für die Sportfreunde aus, doch Etienne Friedrich (75., Foulelfmeter), Samet Ogul (82.) und Lukas Laudel (90.+3) machten den 5:2-Erfolg perfekt. Emil Paul (52.) und Fabian Jesse (75.) sahen jeweils Gelb-Rot.
GFV Ermis Metanastis Stuttgart – FSV Waldebene Stuttgart Ost 1:2
Die Gäste legten früh den Grundstein für den Sieg: Leo Christ traf in der 13. Minute, Andreii Shamenko erhöhte in der 38. Minute. Zwar gelang Ahmed Al-Dosakee in der 75. Minute der Anschlusstreffer, doch Waldebene verteidigte die knappe Führung bis zum Schlusspfiff.
ABV Stuttgart – FV Germania Degerloch 3:1
ABV Stuttgart sicherte sich einen Heimsieg. Nicolas Gutzentat traf bereits in der 6. Minute, ehe Emil Scheuermann in der 12. Minute ausglich. Nach dem Seitenwechsel drehte Blessing Omoregie mit einem Doppelpack (63., 70.) die Partie und machte den 3:1-Erfolg perfekt.
SpVgg Stetten/Filder – TSV Heumaden 9:0
Ein überragender Auftritt der Gastgeber! Tobias Burghardt eröffnete in der 1. Minute und legte in der 37. und 39. Minute nach – insgesamt erzielte er drei Tore. Weitere Treffer steuerten Julian Bega (28.), Robin Hock (31.), Sebastian Kocksch (34.), Max Quetschlich (72., 87.) und Tobias Hock (82.) bei. Heumaden war chancenlos.
SV Sillenbuch – TV Kemnat 2:2
Ein ausgeglichenes Spiel mit einer ereignisreichen ersten Halbzeit. Niklas Gerber brachte Sillenbuch in der 13. Minute in Führung, doch Oliver Ringwald (34.) und Dean Kovacevic (44.) drehten das Spiel vor der Pause. Fast im Gegenzug (45.) glich Noah Probst wieder aus. In der zweiten Hälfte verpassten beide Teams den Siegtreffer – das Remis geht in Ordnung.
Kreisliga A3:
GSV Maichingen II – TSV Schönaich 1:2
50 Zuschauer erlebten ein intensives und umkämpftes Duell. Ardit Kryeziu brachte Maichingen in der 31. Minute in Führung. Doch TSV-Schönaich-Stürmer Niklas Mayer drehte die Partie fast im Alleingang – erst glich er in der 38. Minute aus, dann traf er in der 58. Minute zum 2:1-Endstand. Schönaich verteidigte die Führung clever und nahm die drei Punkte mit.
Spvgg Aidlingen – SV Oberjesingen 6:4
Ein wahres Torfestival sahen die Zuschauer in Aidlingen. Johannes Rott eröffnete in der 12. Minute, doch Mark Dudas glich nur vier Minuten später aus. Danach ging es Schlag auf Schlag: Rott traf erneut (38.), Berat Cakir (42.) erhöhte, ehe Neil Aktas (43.) und David Dacuk (48.) für Oberjesingen konterten. Nach dem 4:3 durch Tim Oehler (58.) glich Marco Völler in der 64. Minute per Foulelfmeter aus. Doch Aidlingen hatte den längeren Atem: Rott schnürte in der 81. Minute seinen Dreierpack, und Robin Luithle machte in der Nachspielzeit (90.+1) den 6:4-Sieg perfekt.
SV Magstadt – Spvgg Holzgerlingen II 5:0
Der SV Magstadt ließ nichts anbrennen und siegte souverän. David Savkovič traf in der 6. Minute zur frühen Führung. Nach der Pause sorgte David Juric mit einem lupenreinen Hattrick (58., 63., 65.) für klare Verhältnisse. Den Schlusspunkt setzte Kaan Sahin per Foulelfmeter in der 90. Minute. Eine dominante Vorstellung des SV Magstadt.
TSV Kuppingen – TV Nebringen 3:2
In einem spannenden Spiel setzte sich der TSV Kuppingen knapp durch. Ben Seidel traf in der 28. Minute, Jan-Henry Barthel erhöhte in der 36. Minute auf 2:0. Nebringen kam durch Marcel Vetter (56.) wieder heran, doch Nick Prokein stellte in der 62. Minute den alten Abstand wieder her. Mika Benz verkürzte in der 88. Minute per Foulelfmeter, doch Kuppingen brachte den Sieg über die Zeit.
Türk. SV Herrenberg – TSV Waldenbuch 2:0
Der Türkische SV Herrenberg präsentierte sich abgeklärt. Can Miftar brachte die Hausherren in der 15. Minute früh in Führung, Mert Köse sorgte in der 70. Minute mit dem 2:0 für die Entscheidung. Waldenbuch hatte offensiv wenig entgegenzusetzen – Herrenberg spielte die Partie kontrolliert zu Ende.
TV Gültstein – VfL Sindelfingen II 1:4
Der VfL Sindelfingen II zeigte auswärts eine reife Leistung. Hakan Kilinc traf in der 11. Minute zur frühen Führung und legte in der 80. Minute sein zweites Tor nach. Dazwischen bauten Kaan Yücel (51.) und Leo Vlasic (90.+6) das Ergebnis aus. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer erzielte Philipp Gauß in der 65. Minute. Nach einer Notbremse sah Christopher Tittes (69.) vom TV Gültstein die Rote Karte.
FSV Deufringen – SV Böblingen II 3:0
Ein klarer Sieg für den FSV Deufringen. Bereits in der 17. Minute ging das Heimteam durch ein Eigentor von Sulayman Fall in Führung. Nach der Pause machten Samet Öztürk (70.) und Oliver Ries (75.) alles klar. Die Gastgeber überzeugten mit Kompaktheit und Effizienz und sicherten sich die drei Punkte.
