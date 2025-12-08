SV Prag bejubelt 6:3, Sillenbuch siegt 4:3, Spvgg Aidlingen dreht auf

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A2:
ABV Stuttgart – KV Plieningen 1:2
Vor 56 Zuschauern zeigte der KV Plieningen eine abgeklärte Vorstellung. Blaz Lucic brachte die Gäste in der 24. Minute in Führung, ehe Trevor Samuel Munala kurz nach der Pause auf 0:2 stellte. ABV kämpfte sich im zweiten Durchgang besser ins Spiel und verkürzte durch Benedict Schwier in der 72. Minute. Trotz eines energischen Schlussspurts blieb es jedoch beim 1:2 – Plieningen nahm die Punkte dank Effektivität und stabiler Defensive mit.
Sportfreunde Stuttgart – KF Kosova Bernhausen 3:2
Ein intensives Duell, das sich in der zweiten Halbzeit binnen Minuten drehte. Endi Ramadani traf in der 51. Minute zum 0:1, doch die Sportfreunde antworteten sofort: Linus Becker glich nur eine Minute später aus. Max Hermann brachte die Gastgeber in der 60. Minute erstmals in Führung, bevor Jeton Elezaj in der 69. Minute wieder für Spannung sorgte. Am Ende entschied Todor Velikov die Partie in der 75. Minute mit dem 3:2. Ein hart umkämpfter Heimsieg, getragen von hoher Moral und schnellem Umschaltspiel.
TSV Rohr Stuttgart – SpVgg Stetten/Filder 0:2
Die SpVgg Stetten/Filder erwies sich als das effizientere Team. Robin Hock avancierte mit seinen beiden Toren zum Matchwinner: Zunächst traf er in der 22. Minute zur Führung, bevor er in der 88. Minute per zweitem Treffer alles klar machte. Rohr fand offensiv zu selten Lösungen und musste sich einem stabil auftretenden Gegner geschlagen geben.
MK Makedonija Stuttgart – FSV Waldebene Stuttgart Ost 0:3
Auch wenn keine offiziellen Torschützen notiert wurden, zeigte der FSV Waldebene Stuttgart Ost eine dominierende Leistung und sicherte sich einen 3:0-Auswärtssieg. Makedonija hatte Mühe, dem Tempo und der körperlichen Präsenz der Gäste standzuhalten, während der FSV trotz der fehlenden Eintragungen klar das gefährlichere Team war.
SV Hoffeld – FV Germania Degerloch 3:0
Hoffeld startete mit viel Druck und belohnte sich früh durch Hans Fakner (11.). Germania Degerloch hielt lange dagegen, doch in der Schlussphase brachen alle Dämme: Dani Mardini erhöhte in der 87. Minute, ehe Mehdi Younis in der 90. Minute per Foulelfmeter den 3:0-Endstand markierte. Ein klarer Sieg, der vor allem auf einer konzentrierten Defensivleistung beruhte.
TV Kemnat – SpVgg 1887 Möhringen 3:3
Ein packendes Remis, das beiden Teams alles abverlangte. Möhringen legte los wie die Feuerwehr: Philipp Nägele (23.) und Ercan Cakir (30.) sorgten für eine schnelle 0:2-Führung. Kemnat kam jedoch zurück – zuerst durch Aleksander Bozinovski, der in der 38. und 49. Minute doppelt traf, dann durch Dominik Bayer, der in der 56. Minute sogar das 3:2 erzielte. Doch Möhringen gab sich nicht geschlagen und Louis Menz sorgte in der 62. Minute für den Ausgleich. Beide Mannschaften hatten Chancen auf den Sieg, am Ende blieb es beim 3:3.
SV Sillenbuch – TSV Heumaden 4:3
Ein wilder Schlagabtausch, der besonders in der ersten Halbzeit Fahrt aufnahm. Nikolaus Meyding brachte Sillenbuch in der 23. Minute in Führung, doch Heumaden antwortete prompt durch Nico Floeter (24.). Matteo Giordano (33.) und Michele Maimone (35.) drehten die Partie für die Gäste. Doch Sillenbuch blieb hartnäckig: Jacob Harder verkürzte in der 40. Minute, Nico Hering glich noch vor der Pause aus (45.). Nach dem offenen zweiten Durchgang war es erneut Jacob Harder, der in der 88. Minute den vielumjubelten Siegtreffer erzielte. Ein emotionales Spiel, das Sillenbuch dank großer Moral drehte.
Kreisliga A3:
Spvgg Aidlingen – TV Gültstein 3:0
Aidlingen erwischte einen Start nach Maß – bereits in der 7. Minute trudelte ein unglückliches Eigentor von Fabian Michel zum 1:0 über die Linie. Dieses frühe Geschenk gab der Heimelf Sicherheit. Johannes Rott erhöhte in der 36. Minute abgeklärt, bevor Philipp Roll in der 68. Minute endgültig den Deckel draufsetzte. Ein souveräner Heimsieg, der dank konsequenter Chancenverwertung nie wirklich in Gefahr geriet.
Spvgg. Holzgerlingen II – TSV Schönaich 1:2
Die Gäste stellten früh die Weichen, als Andreas Quindt in der 4. Minute eiskalt zum 0:1 einschob. Holzgerlingen kämpfte sich jedoch zurück und glich durch Leon Schäble in der 58. Minute aus. Die Partie blieb eng – bis ein Eigentor von Lukas Schmid in der 80. Minute den Schönaichern späten Jubel bescherte. Ein glücklicher, aber dank engagierter Spielweise nicht unverdienter Auswärtssieg.
TV Altdorf – FSV Deufringen 2:1
Eine Partie, die vom Spannungselement „Elfmeter“ geprägt war. Thomas Rückel traf früh zur Führung (15.), doch Deufringen glich in der 75. Minute durch einen sicher verwandelten Foulelfmeter von Samet Öztürk aus. Als vieles auf ein Remis deutete, bekam Altdorf in der Schlussminute ebenfalls einen Strafstoß zugesprochen – Ajosha Knosp behielt die Nerven (90.) und sicherte seinem Team den Heimsieg.
SV Magstadt – VfL Sindelfingen II 1:3
Sindelfingen kam mit enormem Tempo ins Spiel und führte dank Dorlir Morina bereits nach einer Minute. Magstadt blieb jedoch dran und glich in der 42. Minute durch Marius Poppko aus. Doch nach der Pause drückten die Gäste wieder aufs Tempo: Hüseyin Kuyumcu (50.) und Kenan Kasikci (78.) machten den Auswärtserfolg perfekt. Eine reife und abgeklärte Leistung der Sindelfinger Reserve.
TSV Kuppingen – SV Böblingen II 1:2
Böblingen II nutzte eine konzentrierte Anfangsphase und ging in der 27. Minute durch Cedric Hornung in Führung. Kuppingen arbeitete sich nach der Pause zurück und erzielte durch Nick Prokein in der 66. Minute den Ausgleich. Doch kurz vor Schluss schlug Böblingen erneut zu: Anton Lendl traf in der 86. Minute zum 1:2 und entschied damit eine umkämpfte Partie zugunsten der Gäste.
Türk. SV Herrenberg – SV Oberjesingen 2:1
Herrenberg legte zielstrebig los und führte nach 17 Minuten durch Noah Lukic. Oberjesingen fand jedoch zunehmend besser ins Spiel und glich durch Marvin Özkan in der 52. Minute aus. Die Begegnung blieb intensiv, beide Teams hatten Chancen – doch Ömer Kilic setzte in der 78. Minute den entscheidenden Treffer. Ein leidenschaftlich erkämpfter Heimsieg.
TV Nebringen – TSV Waldenbuch 2:4
Die zweite Halbzeit bot ein Offensivspektakel. Philipp Müller brachte Waldenbuch in der 63. Minute in Führung, doch nur zwei Minuten später fiel durch ein Eigentor von Jan Klopfer der Ausgleich. Waldenbuch reagierte stark: Patrick Neumann traf in der 70. und 75. Minute doppelt und stellte die Weichen auf Sieg. Sven Frede machte es in der 80. Minute nochmal spannend, doch erneut Müller sorgte in der 88. Minute für die endgültige Entscheidung. Ein torreiches Spiel mit dem besseren Ende für die Gäste.
