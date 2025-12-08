SV Prag bejubelt 6:3, Sillenbuch siegt 4:3, Spvgg Aidlingen dreht auf

TV89 Zuffenhausen – TSV Weilimdorf II 1:1

In einer intensiven Begegnung trennten sich beide Teams unentschieden. Die Gäste aus Weilimdorf gingen nach 36 Minuten durch Chrysowalandis Kugiumtzidis in Führung. Direkt nach der Pause zeigte Zuffenhausen jedoch die richtige Reaktion: Erdem Erarslan traf in der 48. Minute zum 1:1. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es beim Remis – ein Ergebnis, das dem Spielverlauf entspricht.

OFK Beograd Stuttgart – Sportvg Feuerbach 5:3

Vor einer starken Kulisse von 120 Zuschauern entwickelte sich ein spektakuläres Offensivduell. Nikola Lakovic brachte OFK mit einem verwandelten Foulelfmeter früh in Front und legte in der 25. Minute das 2:0 nach. Feuerbach kämpfte sich mit Marin Pranjic (52.) zurück, doch nur zwei Minuten später stellte Nikola Marko Sijakovic den alten Abstand wieder her. Der Sportvg blieb jedoch gefährlich: Alexis Moissidis verkürzte erneut (71.), ehe die Gastgeber durch Uros Babic (74.) und Nedeljko Trivunovic (85.) das Spiel entschieden. Pranjics zweiter Treffer in der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik. Ein unterhaltsames Torfestival mit klaren Vorteilen für OFK Beograd.

Türkspor Stuttgart – TSV Mühlhausen/Stuttgart 4:4

Ein irrwitziges Spiel, das in der Schlussphase völlig eskalierte. Mühlhausen führte bereits komfortabel: Colin Kaufmann (10.) und Denes Saritas per Foulelfmeter (27.) sorgten für ein frühes 0:2. Zwar verkürzte Enes Korkmaz in der 32. Minute, doch Khaled Alothman stellte in der 67. Minute wieder den Zwei-Tore-Abstand her. Dann jedoch brach ein emotionaler Orkan los: Ein Eigentor von Ahmed Nasser (69.) brachte Türkspor zurück ins Spiel. In der Nachspielzeit verwandelte Lorik Bytyci zunächst einen Foulelfmeter zum 2:4 (90.+2), doch Türkspor antwortete mit einem unglaublichen Schlussspurt: Elmedin Sovtić (90.+4) und erneut Enes Korkmaz (90.+6) retteten den Gastgebern ein turbulentes 4:4. Ein denkwürdiges Remis mit Last-Minute-Heldentaten.

TV Zazenhausen – SV Prag Stuttgart 3:6

Die Gäste erwischten einen Traumstart: Otis Raiser traf bereits in der 3. und 7. Minute doppelt und legte nach der Pause sogar das 0:3 nach (53.). Zazenhausen zeigte Moral und verkürzte durch Yahya Junaid Khalid Wandawi (55.) und Benedikt Scholpp (74.). Doch direkt im Gegenzug stellte Raiser mit seinem vierten Treffer den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase erhöhte Prag durch Emil Klein auf 2:5 und 2:6, bevor Sören Frank in der 90. Minute das 3:6 gelang. Ein torreiches Spiel, geprägt von Raisers überragender Tagesform.

TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – SSV Zuffenhausen 6:1

Nach einer intensiven ersten Hälfte, in der Zuffenhausen durch einen Handelfmeter von Dennis Klose (45.) kurzzeitig führte, drehte Münster in Halbzeit zwei richtig auf. Marco Kreidl glich per Handelfmeter in der 61. Minute aus, Daniel Weiß traf zwei Minuten später zum 2:1. Danach brachen alle Dämme: Kreidl erhöhte erneut per Handelfmeter (82.), Marko Sorgic legte zum 4:1 nach (85.), ehe Florian Reu in der 87. und 90. Minute den 6:1-Endstand herstellte. Eine beeindruckende Leistungssteigerung der Gastgeber nach der Pause.

SG Stuttgart West – TSV Uhlbach 5:0

Die SG Stuttgart West dominierte das Spiel von Beginn an. Luis Henke traf bereits in der 2. Minute, Noah Blaser erhöhte noch vor der Pause und legte kurz nach Wiederanpfiff das 3:0 nach. In der Schlussphase stellten Elias Mayr mit zwei Treffern (73. und 86.) den klaren 5:0-Sieg sicher. Uhlbach fand offensiv kaum statt und musste die Überlegenheit des Gastgebers anerkennen.

SportKultur Stuttgart – SC Stammheim 4:3

Ein packendes Duell, das in den letzten Minuten entschieden wurde. Stammheim ging früh durch Nikitas Skordoulis (15.) in Führung. Nach der Pause drehte Elias Tweneboa mit Treffern in der 49. und 74. Minute auf, doch Skordoulis glich per Foulelfmeter zum 1:2 (60.) und später Arlind Tuzi in der 83. Minute zum 3:3 aus. Als vieles auf ein Remis hindeutete, schlug Tweneboa in der 90. Minute erneut zu und bescherte SportKultur den knappen 4:3-Sieg – ein echtes Offensivspektakel mit einem Mann des Tages: Elias Tweneboa.