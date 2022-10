SV Poppenweiler auch daheim erneut erfolgreich

Der SVP bestätigt seinen hervorragenden Saisonstart und punktet gegen die Drittvertretung aus Pleidelsheim erneut dreifach.



Die Mannschaft von Sven Schöneck kam zwar ersatzgeschwächt, dennoch aber gut auf- und eingestellt, in die Partie vom vierten Spieltag. Spiegelbildlich zum Spiel in Ludwigsburg war es auch dieses Mal Nuno Mendes da Silva, der in der neunten Spielminute nach einem Eckball von Sven Lang den SVP früh in Führung bringen konnten. Während der SVP sich wieder schwer tat aus dem Mittelfeld heraus zu agieren, waren vor allem Halbfeldflanken das Mittel der Wahl der wenigen Pleidelsheimer Möglichkeiten. Diese konnten die SVP-Verteidigung allerdings vor keine großen Herausforderungen stellen. Im Zuge der ersten Halbzeit ergaben sich für den SVP zwar weitere Möglichkeiten vor dem Tor der Gäste, die allerdings allesamt nicht gut zu Ende gespielt wurden.



Auch nach Wiederanpfiff sahen die Zuschauer in der Lembergarena weiter eine dominierende Heimmannschaft. Wie in der ersten Halbzeit war es eine frühe Ecke, die dieses Mal Felix Adrion am kurzen Pfosten unerwarteter Weise verwerten konnte (49.). Daraufhin flachte die Partie deutlich ab, da die Heimmannschaft kaum gefordert wurde, mit dem Spielstand scheinbar zufrieden war und infolgedessen das Spiel routiniert verwaltete. Nach weiteren torlosen 40 Minuten konnte die Mannschaft aus Poppenweiler den Platz erneut als Sieger verlassen.



Der SVP baut durch den Sieg gegen Pleidelsheim seine Siegesserie aus und rückt nach dem vierten Spieltag nun auf Platz drei.

Die Mannschaft bedankt sich für die zahlreiche Unterstützung in der Lembergarena.