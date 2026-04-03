SV Polling will beim TSV Geiselbullach die Relegationsränge verlassen

Lob vom Trainer bekam Michael Hengge (r.). – Foto: Andreas Mayr

Sie haben sich jene Ausgangslage erkämpft, die sie nach Ende der Winterpause anvisiert hatten. Nach zwei Siegen aus drei Partien greift der SV Polling erstmals nach dem Anschluss an die Nichtabstiegsplätze in der Bezirksliga Süd. Für Max Jochner der richtige Zeitpunkt, die Ambitionen des Klubs etwas forscher zu kommunizieren. Bis dato galt: Erst handeln, dann reden. „Wir haben es bewusst nicht so offensiv propagiert, lieber den Ball flach gehalten.“ Aus einem einfachen Grund: „Damit die Mannschaft nicht verkopft.“ Schließlich gehen die Spieler unterschiedlich mit Drucksituationen um. Umso besser, wenn es offiziell gar keine solchen gibt.

Dass der Kontakt ans untere Mittelfeld ausgerechnet im Gastspiel beim TSV Geiselbullach geknüpft werden kann, sorgt für zusätzliche Spannung. Denn der Gastgeber verfolgt als Tabellennachbar naturgemäß ein ähnliches Ziel. Ein Gegner, der laut Jochner „äußerst unangenehm zu bespielen“ ist. Bei seinem Spionagetrip – es war die Partie des TSV gegen Gilching – konnte der SV-Coach so einiges in Erfahrung bringen: „Sie spielen gefühlt Mann gegen Mann über den gesamten Platz.“ Von bravem Zuwarten gegen den Aufstiegsaspiranten keine Spur. Geiselbullach sei schamlos „voll vorne drauf“ gegangen. Einzig ihre Stärke bei Standards war Jochner bereits im Vorfeld bekannt. Kassierten die Klosterdörfler doch im Hinspiel zwei Gegentreffer nach Eckbällen. Und: Geschlossenes Verteidigen und das Verdichten des Zentrums scheinen dem TSV nicht fremd. Mit klarer Botschaft für die Pollinger: „In Rückstand dürfen wir nicht geraten.“