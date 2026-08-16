SV Polling verliert mit 1:4 gegen SV Münsing – die Ausfallliste ist einfach zu lang

Michael Kaunat vs Sebastian SchönacherFußball, Kreisliga 1, 16.8.2026, SV Polling vs SV Münsing 1:4. – Foto: Oliver Rabuser

Der SV Polling unterliegt im ersten Saisonspiel gegen den SV Münsing. Torwart Mathias Schuster fiel ebenso aus wie Benedikt Veicht und Max Baumgartner.

Die Skepsis im Vorfeld war alles andere als übertrieben. Der SV Polling setzt sein erstes Saisonspiel in der Kreisliga 1 mit einem 1:4 gegen den SV Münsing in den Sand. Die Elf von Max Jochner wehrte sich kämpferisch am oberen Rand des Möglichen, musste aber den vielen Ausfällen Tribut zollen. Hohe Bälle und das Hoffen auf Abnehmer mit Durchschlagskraft als einzige Spielidee waren gegen einen spielerisch klar besseren Opponenten viel zu wenig.

Benedikt Veicht saß mit lässiger Sonnenbrille neben dem hölzernen Wechselhäuschen. Max Baumgartner hatte zwar Arbeitskleidung an, aber auch seit zwei Tagen Fieber. Eine Ausfallliste, die ergänzt um Marcel Mayr und Tormann Mathias „Moasl“ Schuster zu lang war. „Die Burschen haben sich reingehauen und das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, befreit Jochner seine Schützlinge von jedweder Kritik. „Aber du fängst halt nicht mal eben vier Spieler auf, die dich auf ein anderes Niveau heben.“ Lediglich eine Handvoll Kicker in der Formation erinnerte noch an die anfangs euphorischen Spiele in der Bezirksliga. Beim fußballerischen Level war das nicht ansatzweise mehr der Fall.

Ausgleich durch einen Handelfmeter

Benedikt Schönacher schoss Münsing in Führung, nachdem der ansonsten tadellose SVP-Keeper Michael Kaunert bei einem Eckball und der neuerlichen Hereingabe den Torhüterbereich nicht konsequent bespielte. Augenblicke später zwang SVP-Youngster Felix Arnold Münsings Keeper Korbinian Geisenhofer zur Glanztat. Allein darin sah Jochner einen Input fürs Team: „Letztes Jahr hätten wir schnell das 0:2 und 0:3 bekommen.“ So stand es zur Pause 1:1. Einmal ließ sich Münsing über die rechte Abwehrseite übertölpeln. Und als Fabian Loos vom Sechzehner abzog, warf sich Florian Buchloh mit voller Körperbreite, darunter auch einem Arm in Abwehrhaltung, in die Schussbahn. Sebastian Gößl blieb beim Elfer cool, verwandelte souverän.

Das tiefe Verweilen der Polliger in der eigenen Hälfte löste beim Gast Spuren von Ungeduld aus. Man durfte spekulieren, was bei einer längeren Halbwertszeit des Remis passiert wäre. Diese These aber konterkarierte Arnold mit einem Fehler. Er ließ Sebastian Uhle im Sechzehner vor seinen Beinen kreuzen – es gab Elfer für Münsing. „War leider das Problem“, merkt Jochner an. Sein Talent aber wollte er schützen. „Der macht sich jetzt ewig Vorwürfe – das soll er aber nicht, sondern er muss daraus lernen.“ Hans Zachenbacher verlud Kaunert zum 2:1, und ab da war die Sache durch. Zwei weitere Schönacher-Tore besiegelten das Schicksal der dezimierten Heimelf.

„Wir hatten überhaupt keine Entlastung mehr“, bedauerte der Coach. Für einen Teilerfolg hätte es „etwas Glück und eine bessere Verteidigungsleistung“ gebraucht. „Beschert mir trotzdem keine schlaflosen Nächte, da war heute einfach mehr drin.“