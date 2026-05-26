SV Polling steigt in Ebersberg ab – Fans applaudieren trotzdem

Emotionen nach SpielTSV Ebersberg vs SV Polling 5:2 , 2026, Fußball, 2. Spiel Relegation zur Bezirksliga – Foto: Tamara Rabuser (or)

„Ist schade und bitter“, kommentiert der Coach die Geschehnisse, ohne dabei die Tatsachen zu verklären. „Die Niederlage war verdient, auch in dieser Höhe.“ Die Ebersberger veranschaulichten ziemlich konkret, dass sie da unten eigentlich nichts verloren haben. „Sie waren klar besser“, räumte Jochner ein. Die Intention, wie im Hinspiel mit Viererkette zu agieren, entpuppte sich früh als Reinfall. Ebersberg beherrschte beide Flanken nach Belieben, ließ den Gast überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Mit gravierenden Folgen. „Es kam schnell Unmut auf, weil wir überhaupt keinen Zugriff bekommen haben“, so Jochner.

40 Jahre musste der SV Polling warten, um wieder auf Bezirksebene antreten zu dürfen. Nach nur einer Spielzeit ist mit dem höheren Level aber sogleich wieder Schluss. Nach der 2:5-Niederlage im Relegations-Rückspiel beim TSV Ebersberg reiht sich der SVP in ein Quartett an Absteigern ein, die wie bereits im Vorjahr allesamt der Süd-Staffel zuzurechnen sind. Die aus Pollinger Sicht wesentlichen Momente spielten sich definitv nach Schlusspfiff ab. Trotz der enormen Enttäuschung bei den Protagonisten, stellten sich die zahlreich mitgereisten Fans hinter das Team. „Sie haben uns applaudiert, als wir in die Kabine sind“, zollte Max Jochner dem Pollinger Anhang großen Respekt. Tränen waren gleichwohl nicht zu vermeiden. Einigen Akteuren ging die Szenerie doch gewaltig an die Nieren.

Mit der leidvollen Konsequenz eines 0:3-Rückstands nach 20 Spielminuten. „Ebersberg hat uns förmlich überlaufen.“ Als Ursache nannte er eine „nicht ausreichende Tagesform“ bei einigen Spielern, aber auch eine Anhäufung „vieler kleiner Fehler“. Ein Akteur ist bei aller gebotenen Kritik auszunehmen: Mathias Schuster – er erwischte einen Sahnetag, verhinderte mit einer Handvoll exquisiten Paraden ein anderes Ergebnis. „Hätte auch deutlicher ausgehen können.“ Jochner selbst blieb am Tag des Abstiegs ziemlich gefasst. Wohl auch, weil man bei der Rückfahrt im Bus der Gemengelage trotzte und zu Partymusik sang und trank.

An Pfingsten aber holten die Ereignisse auch den 42-Jährigen ein. „Schade, dass auch Ohlstadt abgestiegen ist – ich hätte mir gewünscht, dass wenigstens einer von uns drinbleibt.“ Ob es für Jochner am Jakobsee weitergeht, ist unklar. Ein anderer Verein steht laut eigener Aussage nicht zur Debatte. Vielmehr ist abzuklären, ob die Belastung mit Familie und Veränderungen im Berufsleben mit den eigenen Ansprüchen an das Trainerdasein kompatibel ist. Aber dazu muss der Abstieg aus dem Kopf gearbeitet werden.

Ein wenig Hoffnung in Sachen „Ligaverbleib“ keimte auf, als Julian Jäcker einen Torwartfehler kurz vor der Pause zum 1:3 nutzen konnte. In der Folgezeit wuchs auch die Durchschlagskraft im Spiel nach vorne auf ein taugliches Maß. Als dann Bene Veicht zum 2:3 einnetzte, begann das Kribbeln wieder. „Da dachte ich, das Spiel kippt jetzt“, betonte Jochner. Doch als Jäcker mit den Kräften am Ende war und vom Feld musste, hatte Gegenspieler Simon Wiesner endlich den zuvor stark eingeschränkten Freiraum, den er per Kopf zum 4:2 nutzte. Ein letzter Rückschlag, auf den der SV Polling keine Antwort mehr wusste, und deswegen den missliebigen Fahrstuhl in die Kreisliga besteigen muss.