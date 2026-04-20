SV Polling schießt BCF in die Kreisliga: "Wichtiger Sieg"

BFC Wolfratshausen vs SV Polling – Foto: Tamara Rabuser (or)

„Ein wichtiger Sieg heute“, bilanziert Max Jochner kurz und knapp. Der Gegner schwach aufgestellt und nunmehr auch rechnerisch aus der Bezirksliga Süd abgestiegen, Polling indes mit der Bestätigung, nahezu durchgängig in Ballbesitz gewesen zu sein. „Wir hatten sehr viel Platz und gefühlt zu viel Zeit zum Nachdenken“, beschreibt der Coach die Phase nach der frühen 2:0-Führung bis zur Pause. Jochner beobachtete „ein Fehlpassfestival“ seines Teams, zurückzuführen auf den Umstand, dass „wir es nicht mehr gewohnt waren, ständig den Ball zu haben“. Aktion statt Reaktion. Das war mal etwas anderes für die Klosterdörfler.

Sie haben den Charaktertest bestanden. Ohne Bravour und Schönheitspreis, aber mit wichtigen Punkten im Gepäck. Durch den 4:1–Erfolg beim BCF Wolfratshausen wahrt der SV Polling eine überschaubare Distanz zu den Nichtabstiegsplätzen in der Bezirksliga Süd. Der Anschluss lässt sich freilich nur halten, wenn der SCP gegen den FC Penzberg am kommenden Mittwoch nachlegt.

SV Polling verpasst weitere Treffer in der ersten Halbzeit

Es begann alles nach Plan. Fabian Loos köpfte eine Hereingabe von Max Baumgartner mit Wucht unter die Querlatte der Wolfratshausener. Sebastian Gößl legte nach, indem er zunächst eine Pressingsituation für sich entschied, den kurzzeitig abhanden gekommenen Ball vom Gegenspieler unfreiwillig wieder serviert bekam, und so alleine aufs Tor zulaufen konnte. Der SV hätte sein Torverhältnis in dieser Partie ordentlich aufhübschen können. Den Zustand bei den Flößerstädtern, über deren Zukunft mutmaßlich die Mitgliederversammlung inklusive Neuwahlen Anfang Mai entscheiden wird, beschrieb alleine der Spielberichtsbogen. Nur noch fünf Akteure waren dem Kader der ersten Mannschaft zuzurechnen. Wobei: Die Reserve wurde unlängst wegen Personalmangels aus dem Spielbetrieb genommen. Da kann man – aus einem Anflug von Mitleid heraus – dem geschwächten Gegner schon mal etwas gönnen. Michael Stoßberger schluderte in der Innenverteidigung herum, Erdem Cakir spritzte für den BCF dazwischen – 2:1.

Jochner stellte zur Pause um, zog Gößl in die Abwehr zurück, ließ Baumgartner zentral im Mittelfeld agieren und parkte Felix Grötz im Sturm. „Das hat uns deutlich besser geschmeckt.“ Und das zeigte sich auch im Ergebnis. Christian Baierlacher bediente Fabio Hägl, der steckte auf Baumgartner durch – 3:1. Den Schlusspunkt setzte Ardian Simnica, was Jochner besonders freute. „Er fährt jedes Mal von München raus, das hat er sich heute verdient.“