SV Polling holt neuen Co-Trainer und drei Spieler

Neu im Trainerteam: Klaus Fahrner (hier ein Archivbild aus seiner Zeit in Diensten des ESV Penzberg) wird in Polling künftig als Co-Trainer arbeiten. – Foto: Oliver Rabuser

Der Bezirksligist reagiert auf die prekäre Tabellensituation. Fünf Punkte fehlen zum rettenden Ufer vor der Rückrunde.

Polling – Die Hypothek wiegt schwer. Als Tabellenvorletzter musste der SV Polling in der Bezirksliga Süd in die Winterpause gehen. An sich ist der Rückstand von fünf Zählren auf das rettende Ufer noch nicht dramatisch. Doch rechnen die benachbarten Teams im Kellergeschoss in ähnlicher Weise. Unversucht lassen darf man freilich nichts. Deswegen investieren die Klosterdörfler in die Breite des Kaders, auch was die sortliche Leitung betrifft, gibt es Neuigkeiten. Am vergangenen Dienstag bat Max Jochner zum offiziellen Trainingsauftakt. An seiner Seite: Klaus Fahrner. Der 50-Jährige unterstützt Jochner ab sofort als Co-Trainer. Der Cheftrainer selbst sprach sich für einen ständigen Assistenten aus. Jochner hat sich beruflich verändert. Der neue Job bringt höheren Zeitaufwand und flexible Arbeitszeiten mit sich. Fahrner ist im Oberland kein Unbekannter, er arbeitete neben dem ESV Penzberg (2021 bis 2023) beim FC Kochelsee-Schlehdorf und bei der SG Schäftlarn/Baierbrunn. Das kickende Personal wird um drei Spieler größer. Fabian Loos ist Einheimischer, er war lange Zeit auf sportlicher Wanderschaft. Unter dem Nachnamen „Schmidt“ kennt man ihn aus seiner Zeit beim SV Raisting zu dessen Bayernliga- und Landesliga-Zeiten. Zuletzt fungierte der 33-jährige Angreifer als Spielertrainer beim Kreisklassisten TSV Hollenbach im Wittelsbacher Land. Von Loos erhofft sich Jochner eine Fähigkeit, die den übrigen Offensivkräften nur bedingt zu eigen ist: „Bälle festmachen und warten, bis die Mitspieler nachrücken“, so der Coach.

Ardian Simnica geht indes das Abenteuer ein, sich einige Etagen weiter oben zu versuchen. „Guter Körper, er weiß, wo die Kiste steht“, hat Jochner beim Zugang vom SV Weiß-Blau Allianz München in einigen Probetrainings beobachtet. Timo Sättler ist wie Loos ebenfalls ein Pollinger, er steht aber noch am Anfang seiner Laufbahn als Fußballer. Sättler kickte zuletzt in der U19 des 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Erstes Testspiel gegen Landesligist Garmisch Gegen die Landesliga-Mannschaft der Werdenfelser bestreiten die Pollinger kommenden Mittwoch ihr erstes von insgesamt fünf Testspielen. Außerdem wird gegen den MTV Berg, TuS Geretsried II (beide Kreisliga) und den TSV Erling Andechs (Kreisklasse) getestet. Dazwischen liegen drei Tage Trainingslager in Eppan (Südtirol). Es geht zudem auf dem Kunstrasenplatz in Huglfing gegen den Bezirksliga-Konkurrenten MTV München und danach gemeinsam auf den Faschingsball in Polling. Lockerheit ist von jeher eine von Jochners Präferenzen. Bierernst ist nicht sein Ding. Entsprechend abwechslungsreich gestaltet er auch den Zyklus der Vorbereitung. Für das Fußballerische hat sich der SVP auf dem Kunstrasen in Oberau eingemietet. Dazwischen geht es mal zum Schwimmen, ins Fitnesstudio oder zum Boxen. „Ich bin nicht der Typ für Läufe durch den Wald“, bekennt der 42-Jährige.