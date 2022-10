SV Polling feiert Sieg nach Treffer in der Nachspielzeit gegen stark dezimierte Ohlstädter SV Ohlstadt wollte die Partie im Vorfeld verlegen

Zur Aufarbeitung muss man ein wenig zurückblicken. Im vergangenen Frühjahr hatte der SVP die Ohlstädter um Verlegung gebeten, weil kein Torhüter Keeper am Tag der regulären Ansetzung zur Verfügung gestanden hätte. Der SVO kam dem Ansinnen nach. Diesmal bat der SVO um Verlegung an. Grund: Etwa ein Dutzend kranke oder eben erst wieder gesundete Spieler. Die Beratschlagung unter den SVP-Coaches: 2:1 gegen eine Verlegung. Hansi Huber, Fürsprecher einer Neu-Terminierung, war ob seiner Ohlstädter Vergangenheit peinlich berührt, versuchte aber zu relativieren. „Kleiner Nebenplatz, schlechtes Flutlicht, zwei Wochen spielfrei.“

Ohlstadts Coach Stefan Schwinghammer konnte indes wenig Begeisterung entfachen, fiebrige Spieler, respektive zwei frühere Kaderkräfte für die Sollstärke aufbieten zu müssen. Polling war angesichts der Umständie die aktivere Mannnschaft mit den besseren Torgelegenheiten. Allein Felipe Creutzner hätte viermal treffen können, fand aber stets in SVO-Keeper Jonas Fuhrmann seinen Meister, Immerhin traf Creutzner per Kopfball zum 1:0 (37.). In einer Halbzeit, die Polling ob zweier rüder Vergehen von Fabian Berg sowie eines Nachschlagens von Michael Schwinghammer gegen Luis Frombeck niemals in voller Mannschaftsstärke hätte beenden dürfen.