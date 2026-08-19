SV Polling erwartet TSV Murnau II mit nur einem halben Dutzend Bezirksliga-Spielern Der SVP verpatzte den Start von Oliver Rabuser · Heute, 13:11 Uhr · 0 Leser

Fußball; Saison 2026/27; Kreisliga; Patrick Sautter (in Weiß, links) und Hannes Schimpl vom SV Polling im Heimspiel gegen den SV Münsing am 16. August 2026 – Foto: Oliver Rabuser

Der SV Polling tritt am Mittwoch gegen den TSV Murnau II an. Mehr als sechs Akteure aus der vergangenen Bezirksliga-Saison stehen nicht mehr zur Verfügung.

Unterschiedlicher hätte der Saisonstart für die beiden Kreisligisten aus dem Altlandkreis Weilheim nicht ablaufen können. Der ASV Habach setzte mit dem 4:0-Heimerfolg über Aufsteiger FC Real Kreuth gleich einmal ein dickes Ausrufezeichen. Bei der FT Starnberg 09 bekommt es die Elf von Michael Schmid am heutigen Mittwoch gleich mit dem zweiten Neuling zu tun. Beim SV Polling verharren sie einstweilen in einer unfreiwilligen Warteposition mit der Hoffnung auf baldige Vollzähligkeit im Kader. Nach der 1:4-Abfuhr im Heimspiel gegen den SV Münsing, gastiert nunmehr die ebenfalls mit einer Niederlage gestartete Reserve des TSV Murnau am Jakobsee. Beide Partien beginnen um 18.30 Uhr. ASV Habach mit klarem Sieg So lässt es sich doch in die Saison starten. Ein 4:0 lässt für gewöhnlich wenig Wünsche übrig und wenig Raum für Kritik. Rückblickend betont Coach Michael Schmid noch einmal, dass der Aufsteiger aus Kreuth „nicht so schlecht“ gewesen sei, wie es das Endresultat mitunter vermuten lässt. „Wir haben einfach ein sehr gutes Heimspiel gemacht.“ Tags darauf war Schmid Augenzeuge beim Spiel des zweiten Herausforderers der Habacher.

Viel an verwertbaren Informationen brachte er allerdings nicht mit nach Habach, denn Bezirksliga-Absteiger BCF Wolfratshausen, der sich seit Jahren in einem erschreckenden Sinkflug befindet, entpuppte sich als Spielball der FT 09 Starnberg. „Schwierig einzuordnen, wenn keine Gegenwehr da ist.“ Aber man hat schon gesehen, wo die Stärken des Meisters der letztjährigen Kreisklasse 3 liegen. „Eine junge, läuferisch fitte, fußballerisch gut ausgebildete, eingespielte Mannschaft“ hatte Schmid beobachtet. Dem will der ASV Routine und Physis entgegenstellen. „Mal schauen, wie es Starnberg gegen eine robuste Mannschaft hinbekommt.“ Mit Ausnahme des rotgesperrten Martin Leiß bleibt der Kader im Vergleich zum vergangenen Samstag unverändert. SV Polling unterlag deutlich Die Spione waren baff. So recht wussten Christoph Geißlinger und Jakob Kreutterer nicht, wie sie den SV Polling einzuordnen haben. Schlussendlich hatte sich das Trainerduo der Murnauer Reserve, die der SVP am heutigen Mittwochabend erwartet (18.30 Uhr), ein wenig detailliertere Forschungsergebnisse erhofft. Doch hatte sich der Klub vom Jakobsee gegen Münsing nur bedingt aus seinem Portfolio an Spielern bedienen können.