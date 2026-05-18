SV Polling empfängt TSV Ebersberg: „Es ist eine sehr große Vorfreude da"

Fußball; Saison 2025/26; Tobias Niederleitner vom SV Polling (in Schwarz) im Zweikampf mit Korbinian Hibler vom SV Raisting am 16. Mai 2025 – Foto: Tamara Rabuser (or)

Der SV Polling kämpft am Dienstag im Hinspiel der Abstiegsrelegation gegen den TSV Ebersberg um den Klassenerhalt. Trainer Max Jochner setzt auch auf Michael Schöttl – obwohl der 38-Jährige angeschlagen ist.

Jetzt gilt‘s wirklich – und die Fußballer des SV Polling sind bereit. „Es ist eine sehr große Vorfreude da“, konstatiert Trainer Max Jochner vor dem ersten Akt der Abstiegsrelegation in der Bezirksliga. Zu Gast am Pollinger Sportplatz ist am heutigen Dienstag der TSV Ebersberg, seines Zeichens Tabellenzwölfter der Bezirksliga Ost (18.30 Uhr).

Es sind zwei Entscheidungsspiele binnen vier Tagen, das Rückspiel in Ebersberg wird am kommenden Samstag, 23. Mai, ausgetragen. Da kann viel passieren, Ausgang ungewiss. Rein statistisch liegt die Favoritenrolle aber gewiss nicht beim SVP. Der hat die laufende Runde mit satten 20 Niederlagen in 30 Partien beendet, dabei 38 Tore geschossen und deren 88 kassiert. Das ergibt in der Endabrechnung der Bezirksliga Süd 24 Zähler und den vorletzten Tabellenplatz. Dem entgegnen die Ebersberger zehn Siege, eine Tordifferenz von 53:74 und 34 eingespielte Punkte.

Auf die Schnelle die erwünschten Informationen über den Gegner zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Ein paar Quellen konnte Jochner anzapfen, zudem sichtete er Videomaterial vom Spiel der Ebersberger gegen den TuS Holzkirchen (3:3). Er hat einige Erkenntnisse gewonnen: Der TSV ist stark bei Standards, er hat einen klaren Matchplan, bevorzugt die spielerische Note und kommt mit viel Geschwindigkeit über die Flügel. „Eine recht ausgewogene Mannschaft“, so Jochners Urteil über den Gegner. In all dem sieht Jochner jedoch einen kleinen Vorteil. Ist es für seine Elf doch unkomplizierter, gegen ein Kollektiv anzukämpfen, dessen Absichten schnell zu identifizieren sind, anstatt sich auf ein Team mit einer Reihe unberechenbarer Individualisten und Freigeister einzustellen.

Die Rückversetzung in die Kreisliga lässt sich derweil im Klosterdorf nicht als Drohkulisse inszenieren. „Keiner wäre uns böse, sollten wir wieder absteigen“, betont Jochner. Umso größer aber wäre die Freude, sollte der SVP eine weitere Spielzeit an sein Premierenjahr auf Bezirksebene anhängen können. „Letztes Jahr hättest du viel verlieren können, heuer kannst du nur gewinnen“, erläutert der 42-Jährige den Unterschied zur Vorsaison. Voraussetzung ist seiner Ansicht nach aber ein Leistungsniveau jenseits der hundert Prozent. „Ohne Grundtugenden hilft die beste Taktik nichts“, weiß der Coach.

Prägende Mithilfe verspricht sich Jochner von Michael Schöttl. „Er weiß, wie Fußball funktioniert, so einer hat uns hinten gefehlt“, sieht er im 38-Jährigen einen wichtigen Kommunikator. „Das verbindet er mit extremer Zweikampfhärte.“ Schöttl soll für den rotgesperrten Sebastian Gößl als Innenverteidiger neben Michael Stoßberger auflaufen. „Mit den beiden verlierst du kein Kopfballduell“, ist der Pollinger Trainer überzeugt. Allerdings ist Schöttl nach seinem überraschenden Comeback gegen Raisting am vergangenen Wochenende etwas angeschlagen. Doch sind in der Relegation Blessuren bis zu einem gewissen Grad zu vernachlässigen. „Er wird seine Knochen für uns hinhalten“, versichert der Coach. Die Relegation ist eine Knochenmühle. Und die möchte der SV Polling in anderthalb Wochen möglichst unbeschadet verlassen.