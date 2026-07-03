SV Polling: Der Trainer bleibt jetzt doch und setzt auf Aufgabenteilung

Fußball; Saison 2024/25; Kreisliga; Trainer Maximilian Jochner vom SV Polling im Speil gegen die SG Hungerbach am 15. Mai 2025 – Foto: Andreas Mayr

Max Jochner wollte nach anderthalb Spielzeiten als Trainer des SV Polling aufhören. Jetzt macht der 42-Jährige doch weiter – allerdings teilt er sich die Aufgabe.

Allerdings wird er sein Amt nicht mehr in der bisherigen Form ausüben. Am Jakobsee setzen sie auf eine Zwitterlösung mit einem Trainerduo, das die Mannschaft nach dem Abstieg aus der Bezirksliga im Kreisfußball neu ausrichten soll. Der neue Mann an Jochners Seite ist freilich kein Unbekannter. Michael Schöttl übernimmt einen Teil der Verantwortung im Kreis der Klosterdörfler – zur Freude Jochners. „Ich bin froh, dass er es macht. Er kennt Spieler und Verein und hat eine gute Sicht auf den Fußball.“ Der vier Jahre jüngere Schöttl sei demnach „eine gute Lösung für Verein und Mannschaft“.

Der Amateurfußball im Wandel der Zeit beschäftigt die Vereine im Oberland jedes Jahr aufs Neue. Spieler können oder wollen sich nicht exklusiv dem runden Leder verschreiben und erschweren dadurch die Kaderplanung. Trainer stehen erst recht nicht mehr Schlange und raufen eine freie Planstelle aus. Selbst in der Kreisliga ist das Trainer-Casting längst kein Selbstläufer mehr. Leidvoll erfahren musste das zuletzt der SV Polling, dem doch ziemlich schnell die Alternativen zu Max Jochner ausgingen. Und so macht der 42-Jährige trotz ursprünglich bekundeter Rücktritts-Absichten doch noch ein Jahr weiter.

Jochners Absicht, nach anderthalb Spielzeiten hinzuwerfen, hat stichhaltige Gründe. Seit geraumer Zeit steht der Schlehdorfer bei einem regionalen Pflegedienst als Führungskraft in der Verantwortung. Ein Job, der ihn zeitlich weit mehr in Anspruch nimmt als zuvor die Tätigkeit bei der Volksbank mit geregelten Arbeitszeiten. Zudem versucht sein älterer Sohn gerade, im Nachwuchs des TSV Murnau auf sich aufmerksam zu machen. Und die Familie in ihrer Gesamtheit gibt es ja auch noch. In Polling aufzuhören, wäre nachvollziehbar gewesen. „Allein schaffe ich das nicht“, beteuert er.

Der Trainer bekommt mehr Entlastung

Ihn hätte vermutlich nicht mal ein verlässlicher Co-Trainer zum Weitermachen bewogen. Jochner wollte mehr Entlastung, und er bekommt sie künftig auch. Ab dem Trainingsauftakt Ende dieser Woche wird eben Schöttl sein Wissen einbringen. Das Traineramt ist ihm nicht fremd, er kennt es ja bereits aus Polling und aus seiner Zeit bei der SG Hungerbach. Zu dieser Konstellation kam es letztlich auch, weil der von Abteilungsleiter Christian Büker zitierte Plan B sich unerwartet in Nichts aufgelöst hat.

Wie genau sich Trainingsgestaltung und Entscheidungsbefugnisse fortan darstellen, werden die ersten Wochen aufzeigen: „Wir schauen, wie wir es angehen können, wollen aber aus einem Mund sprechen“, betont Jochner. Differenzen bei der Spielauffassung sieht er nicht. „Vom Taktischen her sind wir uns ziemlich ähnlich.“ Fünf Wochen bis zum ersten Punktspiel sollten für die Feinabstimmung bezüglich Harmonie und Zuständigkeiten ausreichen. Dabei testen die Klosterdörfler gegen die SG Antdorf/Iffeldorf (Kreisklasse), den 1. FC Garmisch-Partenkirchen (Bezirksliga), den TSV Peiting (Kreisliga) und den SV Eurasburg/Beuerberg (Kreisklasse).

Was das kickende Personal betrifft, hat sich einiges bewegt. Nicht mehr dabei ist Fabian Berg, der Nachwuchs erwartet und ein Haus errichtet. Mutmaßlich nicht mehr zur Verfügung stehen werden auch Markus Kaspar, wenngleich Jochner dies nicht so ganz wahrhaben möchte, und Julian Jäcker, für den die verfügbare Zeit nur noch den Status der Aushilfe auf Abruf zulässt. Michael Stoßberger ist noch am Grübeln, ob er sich im fortgeschrittenen Fußballeralter und als werdender Papa die Kreisliga noch antun möchte. Drei der vier mutmaßlichen Abgänge sind der Defensive zuzurechnen, wodurch sich eine stattliche Lücke auftut.

Sautter kommt von SG Wielenbach/Pähl

Dem gegenüber steht nur ein Zugang. Patrick Sautter übersiedelt von der SG Wielenbach/Pähl an den Jakobsee und möchte ausloten, ob er auch eine Etage höher zurechtkommt. „Er tut uns gut, weil er Innenverteidiger ist“, sagt Jochner über das Kraftpaket. Überdies schließt sich mit Michael Kaunat vom ASV Eglfing ein weiterer Torhüter dem SVP an. Die Langzeitverletzten Philipp Seligmann und Max Taffertshofer dürften in frühestens drei Monaten wieder zum Team stoßen. Vorsorglich sichert sich Jochner mit zwei Kickern aus der Reserve ab. Maxi Hoier und Florian Neumaier rücken in den Kader der Ersten auf. „Alles ist gerade im Umbruch und nicht ganz ideal“, fasst der Coach die Gemengelage zusammen. Das könnte aber auch sein Gutes haben. „Vielleicht schützt uns das davor, die Sache nach dem Abstieg zu leicht zu nehmen.“ Kein dummer Gedanke: Bekanntlich kann der Boden der Kreisliga-Tatsachen sehr hart sein.