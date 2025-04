SV Polling blickt vor Nachholspiel nach oben als auch nach unten

Fünf Zähler beträgt der Vorsprung derzeit auf den ersten Abstiegsrelegationsplatz, die gleiche Punktzahl weist der Rückstand auf die Tabellenführung in der Kreisliga 1 auf. In dieser Zwittersituation – nach oben schielen und gleichzeitig aufpassen, nicht in Abstiegsgefahr zu geraten – fährt der SV Polling am heutigen Mittwoch zum Nachholspiel beim nur um einen einzigen Punkt besseren SV Ohlstadt (19 Uhr). Der ursprüngliche Termin im März war dem Starkregen und einem dadurch aufgeweichten Spielfeld zum Opfer gefallen.

Zuvorderst im ersten Abschnitt habe sein Team „ein echt gutes Spiel“ hingelegt und sich ausreichend Tormöglichkeiten erspielt. Doch nach dem Treffer zum 0:1 habe man die bis dato gezeigte Leistung „nicht mehr auf den Platz gebracht“. Dabei gelten die Pollinger durchaus als Spezialisten für eine Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel.

Wirklich viel passiert ist durch die Niederlage gegen Geretsrieds Reserve jedoch nicht. Denn nach wie vor zeichnet sich kein einziges Team in der Kreisliga durch konstante Leistungen aus, die einen längeren Aufenthalt an der Spitze garantieren würde. „Keiner will vorn wegziehen, weswegen es für uns in Ohlstadt wieder ein entscheidendes Spiel werden wird“, mutmaßt Jochner. Am Kader wird es in Ohlstadt schon mal nicht scheitern.

Keine Mannschaft ist konstant

Jochner meldet mit Ausnahme von Marcel Mayr eine vollzählige Belegschaft. Mayrs Fehlen schmerze zwar insoweit, als er „unser überragender Sechser ist“, doch lasse sich eine einmalige Absenz einigermaßen kompensieren.

Die Vorzeichen sind klar. „Wir müssen über die Zweikämpfe und das Team kommen“, fordert Pollings Coach. Die Physis ist bekanntlich das Markenzeichen des SVO. Dem etwas entgegenzustellen, ist die oberste Prämisse. „Wenn du gegen Ohlstadt nicht dagegenhältst, hast du keinen Auftrag“, weiß Jochner aus Erfahrung. Wie es klappen kann, bewiesen die Pollinger im Hinspiel, das sie auf eigenem Platz mit 2:0 gewannen.

„Wir brauchen jetzt den Dreier.“

Anton Geiger

Eine kleine Trainingseinheit am Tag vor dem Spiel mit Fußballtennis soll für Lockerheit bei der Mannschaft sorgen. Am heutigen Mittwoch wird dann ernsthaft aufgeschlagen, doch dann ist auch mit knallharten Returns zu rechnen. Dem kann Anton Geiger nur zustimmen. Jochners Trainerkollege auf Ohlstädter Seite sieht seine Mannen in der Pflicht. „Ein Spiel kannst du dir erlauben, dann musst du aber wieder punkten.“ Ergo möchte auch der SVO wieder voll anschieben. „Wir brauchen jetzt den Dreier“, so Geiger.