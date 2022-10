SV Polling 2 - SF Bichl 2:2 (0:0)

Wenn man in der 90. Minute den vermeintlichen Siegtreffer schießt und dann in der dritten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich kassiert ist die Enttäuschung natürlich riesengroß. Noch dazu hätte die Truppe von Coach Christian Strobl mit einem Erfolg beim direkten Konkurrenten um die drei Aufstiegsrundenplätze einen gehörigen Schritt nach vorne machen können. Allerdings war das Unentschieden durchaus leistungsgerecht. Bichl spielte nicht wie ein Aufstiegsanwärter. Nach einem Kopfball an die Latte von Fabian Bergmoser gleich in der 1. Minute hatte der Gast nicht mehr viel zu bieten in der ersten Hälfte. Unerklärliche Abspielfehler, mangelndes Zweikampfverhalten, kein Zug zum Tor, so gestaltete sich die erste Hälfte aus Sicht der Bichler. Polling war zielstrebiger und bissiger, echte Torchancen blieben aber auch für die Gastgeber Mangelware. Lennart Friis hatte die beste, allerdings auch eine hundertprozentige, alleine vor dem leeren Tor schoss er aber auch neben dieses. Jan Hartmann konnte in der zweiten Hälfte einen Stellungsfehler in der Bichler Hintermannschaft ausnutzen und zum 1:0 einschieben. Das Gegentor wirkte wie ein kleiner Weckruf für die Bichler. Nach einem weiten Abschlag von Keeper Michael Knestel über die gesamte Pollinger Abwehr hinweg steuerte der eingewechselte Maxi Eberl alleine aufs Tor und vollstreckte eiskalt zum Ausgleich. In der besagten 90. Minute schlug der wiederum sehr agile Justin Rösch eine Ecke auf den kurzen Pfosten, Sebastian Deiser verlängerte per Kopf und Maxi Eberl war abermals zu Stelle und nickte zum 2:1 ein. Nur zwei Minuten später steuerte Kapitän Lukas Zimmer bei einem Konter alleine aufs Pollinger Tor zu, scheiterte aber am Keeper Fabian Faltermaier, auch den Nachschuss von Maxi Eberl konnte ein Pollinger Abwehrspieler blocken. Dann gab es noch einen weiten Pollinger Ball nach vorne und prompt einen mehr als umstrittenen Freistoß an der Strafraumgrenze. Den Ball setzte Christian Timmermann zuerst an die Latte, den zurückspringenden Ball konnte Bichl noch klären, den zweiten Versuch aber stocherte Christian Timmermann über die Linie zum 2:2 Ausgleich.