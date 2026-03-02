SV Polle verpflichtet Noel Töller vom VfL Herzlake

– Foto: SV Polle

Der SV Polle treibt seine Personalplanungen für die Saison 2026/2027 weiter voran: Mit Noel Töller wechselt ein 20-jähriger Offensivspieler vom VfL Herzlake zur Ersten Mannschaft.

Noel Töller war beim VfL Herzlake seit der Jugend aktiv und schaffte dort auch den Sprung in den Herrenbereich. In den vergangenen zwei Jahren sammelte der Offensivspieler wichtige Erfahrungen auf Seniorenebene.

Mit dem Wechsel zum SV Polle steht für den 20-Jährigen nun der nächste Schritt in seiner sportlichen Entwicklung an.

Beim SV Polle zeigt man sich überzeugt, dass der Neuzugang sowohl sportlich als auch menschlich zur Mannschaft passt. Töller ist ein weiterer Baustein in der Kaderplanung für die Saison 2026/2027.

Der Schritt nach Polle fiel Töller auch deshalb leicht, weil bereits mehrere Spieler aus seinem Freundeskreis im Team aktiv sind. Die Voraussetzungen für eine schnelle Integration gelten damit als günstig.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden _oder möchtest uns Feedback geben? chreibe uns gerne direkt hier!

___________________

⚽ FuPa-Elf-der-Woche ⚽

Ihr könnt viel tun, um den Spielerinnen und Spielern eures Vereins zu helfen in der FuPa Elf der Woche zu erscheinen. Zuallererst muss die Aufstellung eingetragen sein. Meldet euch dafür, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, als FuPa-Vereinsverwalter an und pflegt die Aufstellungen eurer Mannschaften. Dann könnt ihr nach den Spielen bis spätestens dienstagfrüh für eure Favoriten stimmen und die Chancen erhöhen einen eurer Kicker in die FuPa Elf der Woche zu wählen. Was auch immer hilft: Macht Werbung in eurem Verein dafür und weist eure Mitspieler, Fans und Vereinsverantwortlichen darauf hin, ihre Stimmen abzugeben. Denn eines ist klar - jede Stimme hilft.

Aber nicht nur die reine Stimmenanzahl ist entscheiden, die FuPa-Programmierer haben sich große Mühe gegeben, damit weitere Parameter über die Ernennung zur Elf der Woche entscheiden. Ein ausgeklügelter Algorithmus bewertet bei Torhütern und Abwehrspielern die Anzahl der Gegentore, ebenso helfen einem Spieler selbstverständlich geschossene Tore dabei die Chancen auf die Elf der Woche zu erhöhen. Darüber hinaus kann man davon profitieren, wenn man beispielsweise eine in der Tabelle besser platzierte Mannschaft schlägt.

Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern viel Glück und wenn es diese Woche nicht geklappt hat, dann kann es schon am kommende Wochenende soweit sein!