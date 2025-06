SV Polle verpflichtet Moritz Harde

Harde, der zuletzt zwei Jahre als Stammspieler beim VfL Herzlake in der A-Junioren-Bezirksliga aktiv war, gilt als defensiv vielseitig einsetzbar. Der Abwehrspieler bringt damit nicht nur fußballerische Qualität, sondern auch taktische Variabilität in die Mannschaft von Trainer Michael Lohe.

„Als defensiv flexibel einsetzbaren Spieler wird er eine Bereicherung für unser Team sein“, heißt es in der Vereinsmitteilung. Bereits während seiner Zeit beim Jugendförderverein Haselünne spielte Harde mit mehreren heutigen Spielern des SV Polle zusammen – ein Umstand, der ihm die Eingewöhnung erleichtern dürfte.

Der Verein sieht in der Verpflichtung auch eine Investition in die Zukunft: Junge, entwicklungsfähige Spieler wie Harde könnten mittelfristig eine zentrale Rolle im sportlichen Konzept des Vereins einnehmen. „Wir freuen uns sehr, dass sich Moritz für uns entschieden hat und wünschen ihm eine erfolgreiche Zeit beim SV Polle“, so der Klub weiter.

Die Personalie ist zugleich ein erstes Signal in Richtung neuer Saison – ein ambitionierter Schritt eines Teams, das in der aktuellen Spielzeit lange im erweiterten Aufstiegsrennen mitmischte. Der SV Polle dürfte mit Transfers wie diesem seine Rolle als etablierte Größe in der Liga weiter festigen.