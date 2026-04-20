SV Polle verpflichtet Leon Sanders für die Saison 2026/2027

– Foto: SV Polle

Der SV Polle treibt seine Personalplanungen weiter voran und präsentiert mit Leon Sanders bereits den fünften Neuzugang für die kommende Spielzeit.

Mit dem 20-jährigen Leon Sanders stößt ein defensiv flexibel einsetzbarer Spieler zur ersten Mannschaft des SV Polle. Seine fußballerische Ausbildung erhielt Sanders in der Jugend beim JFV Haselünne, ehe er sich im Jahr 2020 dem VfL Herzlake anschloss. Nach seiner Entscheidung, zunächst in Herzlake zu bleiben, folgt nun der Wechsel nach Polle zur Saison 2026/2027.

Sanders bringt nicht nur seine Qualitäten im defensiven Mittelfeld mit, sondern auch erste Berührungspunkte mit seinem neuen Verein. Er kennt bereits mehrere Spieler aus dem Team und hat zudem schon mehrfach beim SV Polle mittrainiert. Der Verein heißt den Neuzugang herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg für seine erste Saison in der ersten Mannschaft.

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