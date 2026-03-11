SV Polle sichert sich den Heimsieg

Der SV Polle hat am vergangenen Sonntag vor heimischem Publikum einen 4:2-Erfolg gegen den Tabellenfünften SV Neuringe gefeiert. Dabei begann die Partie für die Gastgeber alles andere als glücklich.

Bereits in der ersten Halbzeit bot sich Polle zweimal die große Chance, per Elfmeter in Führung zu gehen – doch beide Strafstöße wurden nicht genutzt. Stattdessen gingen die Gäste aus Neuringe mit 1:0 in Führung, mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause.

Starke zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der SV Polle deutlich verbessert. Die Mannschaft kam mit mehr Druck aus der Kabine und belohnte sich innerhalb von nur neun Minuten mit zwei Treffern, die das Spiel komplett drehten. Etwa zehn Minuten später gelang dem SV Neuringe zwar der Ausgleich zum 2:2, doch Polle blieb dran. Als es erneut einen Elfmeter für die Gastgeber gab, nutzte das Team diesmal die Gelegenheit: Der dritte Strafstoß des Spiels wurde verwandelt und brachte die erneute Führung. In der Schlussminute setzte der SV Polle schließlich den Schlusspunkt. Mit dem Treffer zum 4:2 in der 90. Minute machten die Gastgeber den Heimsieg endgültig perfekt.

SV Polle – SV Neuringe 4:2

SV Polle: Maik Robben, Bernd Grünloh, Tim Backs (78. Philip Steven), Moritz Harde (37. Jonas Stüwe), Daniel Grünloh, Ole Menzel, Lars Hartke, Michael Lohe, Michael Schulte, Markus Schulte, Leon Schmidt (92. Leonard Franz Purk) - Trainer: Michael Lohe

SV Neuringe: Lucas Janzen, Florian Kocks, Marek Hüsers, Hannes Kocks (61. Zakhar Prus), Matthias Trautwein, Thomas Kocks, Robin Lögering (83. David Plass), Christian Ahlers, Denys Prus, Niels Olthoff (72. Lars Olthoff), Roman Korte - Trainer: Hannes Kocks

Schiedsrichter: Marc Flottrong

Tore: 0:1 Christian Ahlers (35.), 1:1 Michael Lohe (48.), 2:1 Michael Lohe (57.), 2:2 Matthias Trautwein (67. Handelfmeter), 3:2 Daniel Grünloh (87. Foulelfmeter), 4:2 Bernd Grünloh (90.+4)