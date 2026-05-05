SV Polle schließt Kaderplanung mit Struckmann ab

Mit Melvin Struckmann hat der SV Polle seinen sechsten und zugleich letzten Neuzugang für die Saison 2026/2027 vorgestellt. Der 25-Jährige verstärkt künftig die erste Herrenmannschaft und komplettiert damit die Planungen des Vereins für die kommende Spielzeit.
Bekanntes Gesicht im Verein
Ganz unbekannt ist Struckmann in Polle nicht. Neben dem Fußball ist er auch in der Dartsabteilung des Vereins aktiv und konnte dort gemeinsam mit Teamkapitän Niklas Book den "Day of Darts" gewinnen. Nun folgt also auch auf dem Fußballplatz die engere Zusammenarbeit.
Erfahrung aus Haselünne
Zuletzt stand Struckmann beim Haselünner SV unter Vertrag. Dort kam er sowohl in der Kreisliga als auch in der Bezirksliga zum Einsatz und sammelte wichtige Erfahrungen, die er nun in die junge Mannschaft des SV Polle einbringen soll.
Seine Hauptposition liegt in der Innenverteidigung. Darüber hinaus kann der 25-Jährige flexibel auf den defensiven Außenbahnen eingesetzt werden und bietet dem Trainerteam damit zusätzliche Optionen.
Mit der Verpflichtung von Melvin Struckmann ist die Kaderplanung des SV Polle abgeschlossen. Der Verein blickt nun gemeinsam mit seinem Neuzugang auf eine erfolgreiche Saison.
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