SV Polle holt erfahrenes Trio aus der Fußballpause zurück

Der SV Polle verstärkt seine Damenmannschaft mit gleich drei Neuzugängen. Susanne Glasker, Isabell Möllering und Theresa Teismann kehren nach einer einjährigen Pause auf den Fußballplatz zurück und werden künftig das Trikot des SV Polle tragen.
Rückkehr nach einjähriger Pause
Mit Susanne Glasker, Isabell Möllering und Theresa Teismann begrüßt der SV Polle drei erfahrene Spielerinnen in seinen Reihen. Das Trio spielte zuvor über viele Jahre für den SV Bawinkel, zuletzt in der Spielgemeinschaft mit Brögbern und Clusorth-Bramhar. Nach mehr als zehn gemeinsamen Jahren auf dem Fußballplatz beendeten die drei im Sommer 2025 zunächst ihre Laufbahn.
Erfahrung für alle Mannschaftsteile
Nun haben sich Glasker, Möllering und Teismann entschieden, gemeinsam noch einmal anzugreifen. Susanne Glasker ist im offensiven Mittelfeld zuhause, Isabell Möllering sorgt im Sturm für Torgefahr und Theresa Teismann bringt ihre Erfahrung in der Innenverteidigung ein. Mit dieser Verstärkung setzt der SV Polle auf geballte Routine und begrüßt das Trio offiziell im Verein.