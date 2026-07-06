SV Polle holt erfahrenes Trio aus der Fußballpause zurück von ZK · Heute, 18:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Polle

Der SV Polle verstärkt seine Damenmannschaft mit gleich drei Neuzugängen. Susanne Glasker, Isabell Möllering und Theresa Teismann kehren nach einer einjährigen Pause auf den Fußballplatz zurück und werden künftig das Trikot des SV Polle tragen.

Rückkehr nach einjähriger Pause Mit Susanne Glasker, Isabell Möllering und Theresa Teismann begrüßt der SV Polle drei erfahrene Spielerinnen in seinen Reihen. Das Trio spielte zuvor über viele Jahre für den SV Bawinkel, zuletzt in der Spielgemeinschaft mit Brögbern und Clusorth-Bramhar. Nach mehr als zehn gemeinsamen Jahren auf dem Fußballplatz beendeten die drei im Sommer 2025 zunächst ihre Laufbahn.