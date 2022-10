SV Pölling 0:2 FSV Oberferrieden

Die Gäste kamen nach einer Viertelstunde immer besser ins Spiel, ohne aber ihrerseits wirklich gefährliche Situationen zu erzeugen und das Spiel plätscherte im Mittelfeld hin und her. In der 25 Minute sollte sich dann zumindest das Ergebnis ändern, aus einem harmlosen Einwurf heraus wurde der Stürmer der der Gäste im kollektiven Tiefschlaf nicht konsequent verteidigt, so dass L. Bloß von 16zehner mit einem Schuss ins Eck auf 0:1 stellen konnte. Danach war bis zur Halbzeit wieder Langeweile angesagt mit einigen halbherzigen Abschlüssen auf beiden Seiten.

Der SV Pölling erwischte heute einen mehr als gebrauchten Tag und ging am Ende als verdienter Verlierer vom Platz. In den ersten 10 Minuten agierten die Gäste noch abwartend und überließen der Heimmannschaft das Spiel aber es wurde sehr schnell klar, dass Pölling heute leider über 90 Minuten hinweg, viel zu umständlich, mit zu vielen individuellen Fehlern und auch viel zu ängstlich agieren sollte.

Leider änderte sich aus Pöllinger Sicht das Spiel in der zweiten Halbzeit nicht wirklich und man hatte in der 62igsten Minute auch Pech als der gutleitende Schiedsrichter leider zu früh auf Elfmeter entschied, da der Ball bereits auf dem Weg ins Tor war. Es passte dann auch ins Bild, das die Heimmannschaft diesen Strafstoß nicht verwandeln konnte, das war dann leider schon der 4te verschossene Strafstoß in der Vorrunde.

Danach war bei Pölling die Luft raus, auch wenn man es weiter versuchte. Dir Gäste hatten in der Folgezeit einige Kontermöglichkeiten welche sie dann letztendlich in der 81. Minute durch C. Sußner zum 0:2 auch erfolgreich ausnutzten.

Statement vom P. Lehmeier: Wir haben die letzten Wochen auch nicht immer überzeugen können und dann teilweise trotzdem glücklich gewonnen, heute haben wir einfach nur schlecht gespielt und verdient verloren aber leider gibt die aktuelle Personalsituation nicht viel Möglichkeiten zum reagieren her. Wir haben letzte Woche schon gesagt dass wir uns so gut es geht in die Winterpause retten müssen und gleichzeitig darauf hoffen, dass der Abstand zu den Spitzenplätzen nicht zu groß wird.

Autor: R.H.