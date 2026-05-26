SV Planegg schießt Landesligisten ab – jetzt wartet Aschheim

Zielstrebig und meistens einen Schritt voraus: Der SV Planegg-Krailling gewann das Rückspiel in Dornach klar. Valentino Gavric (r.) brachte den SVP mit seinem 1:0 auf Kurs. – Foto: Dieter Michalek

Der Bezirksligist gewinnt das Rückspiel bei Dornach deutlich und zieht in die nächste Runde ein. Dort wartet nun der FC Aschheim auf die Planegger.

„Wir wollten hier unbedingt gewinnen, das war das Ziel. Und dass uns das so eindrucksvoll gelungen ist, macht’s umso schöner“, sagte SVP-Trainer Pero Vidak. Im Hinspiel hatten seine Spieler mit dem so wichtigen 1:2-Anschlusstreffer vor der Pause auch das nötige Glück auf ihrer Seite gehabt, in Dornach setzten sie die Vorgabe ihres Coaches konsequent um: „Ich habe ihnen gesagt, dass sie das Hinspiel vergessen müssen, dass es wieder bei null losgeht.“

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Planegg -Krailling dürfen weiterhin vom Landesliga-Aufstieg träumen. Beim gänzlich neben sich stehenden Landesligisten SV Dornach ließen sie in der ersten Relegationsrunde dem 4:2 vom vergangenen Mittwoch vor eigenem Publikum am Samstag einen 5:1-Auswärtserfolg folgen und verpassten sogar ein noch deutlicheres Resultat.

Zwar begannen die Gastgeber mit viel Schwung – ein Schuss von Leon Rexhaj wurde geblockt (3.), ein Abschluss von Felix Partenfelder bereitete Planeggs Keeper Marijan Krasnic keine Probleme (6.) –, doch der Landesliga-15. offenbarte auch sofort bedenkliche Abwehrschwächen. Selbst wenn die Defensivspieler in Überzahl agierten, gerieten sie gegen die schnörkellos angreifenden Planegger leicht in Bedrängnis.

Valentino Gavric vergab deren erste Topchance, als er aus sechs Metern unbedrängt übers Tor schoss (7.), dann klärte Dornachs mitspielender Interimscoach Alexander Mrowczynski nach einem Eckstoß kurz vor der Linie (10.), und in der 13. Minute führte der Bezirksligist bereits: Aleksandar Demonjic behauptete sich auf der rechten Angriffsseite, passte scharf in den Strafraum, und Gavric schob ein.

Planegg auf dem Weg in die Landesliga: Ost-Meister Aschheim der nächste Gegner

Unmittelbar nach der ersten Trinkpause erhöhte Mario Simic auf 2:0 (27.), ehe die Gäste bei einer Doppelchance für Amani Mbaraka und Aldin Ahmetovic erst den linken und dann den rechten Pfosten trafen. Mbaraka hätte einen Dornacher Fehlpass um ein Haar mit einem weiteren Treffer bestraft (36.), und Gavric scheiterte an Leon Cuni, als er ganz allein auf den SVD-Torwart zulaufen durfte (39.). Weil der Landesligist kurz vor der Pause auch Planeggs Toptorjäger Demonjic zu viel Platz ließ, traf der aus 16 Metern zum längst überfälligen 3:0 (44.).

Im zweiten Durchgang war dann Cuni erneut gegen Gavric zur Stelle (56.), ehe die Gäste ihre Überlegenheit gegen einen längst nur noch begleitenden Kontrahenten mit weiteren Treffern dokumentierten. Demonjic legte sein zweites Tor nach (60.), und nachdem Aldin Ahmetovic mit einem Kopfball das Ziel noch knapp verfehlt hatte (63.), bestrafte er kurz darauf den zu nachlässigen Spielaufbau der Heimelf mit dem Treffer zum 5:0.

Im Gefühl des sicheren Sieges schalteten die Planegger mindestens einen Gang zurück, und Dornach strahlte das erste Mal echte Torgefahr aus. Rexhaj zwang Krasnic zu einer Parade (65.), dann durften es auch Adama Diarra (76.) und Fabian Aicher (78.) noch einmal versuchen, ehe es zum Ehrentreffer reichte: Marko Todorovic traf sehenswert aus 25 Metern (84.).

Entscheidung vor eigenem Publikum

In der zweiten Runde trifft der SV Planegg-Krailling auf den Dornacher Ortsrivalen FC Aschheim. „Es ist schön, dass wir zuerst in Aschheim antreten, dann können wir daheim vor vollem Haus alles klarmachen“, sagte Planeggs Sportlicher Leiter, Martin Woytalla, mit Blick auf die nächste Etappe. Das Hinspiel findet am morgigen Mittwoch (18.30 Uhr) auswärts statt, das Rückspiel am kommenden Samstag (16 Uhr). Der Sieger aus diesen beiden Partien spielt in der kommenden Saison in der Landesliga, der Verlierer in der Bezirksliga.