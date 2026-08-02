SV Planegg-Krailling verliert nach frühem Platzverweis Aufsteigerduell gegen VfB Forstinning

SVP gegen VfB Forstinning am 1.08.26 ab 15 Uhr. 1. Hablzeit. Am Ball: Nr. 3 - Pilip Miskovic (links) und Nr. 20 Plator Doqaj (rechts). Foto: Dagmar Rutt – Foto: Dagmar Rutt info@digidag.de

Fußball-Landesligist SV Planegg hat gegen Mitaufsteiger VfB Forstinning die erste Niederlage kassiert. Lange in Unterzahl spielend, blieb der Lucky Punch diesmal aus.

Im vierten Spiel nach dem Aufstieg ist der Erfolgslauf des SV Planegg-Krailling zu Ende gegangen. Am Samstagnachmittag kassierten die Schwarz-Blauen in der Landesliga Südost ihre erste Niederlage nach zuvor zwei Unentschieden und einem Sieg. Gegen den VfB Forstinning, Meister der vergangenen Bezirksliga-Ost-Saison, zeigte die Mannschaft von Trainer Pero Vidak großen Einsatz, blieb am Ende aber ohne Punkte: Der SVP verlor sein drittes Aufsteiger-Duell binnen sieben Tagen zu Hause mit 1:2 (1:1).

„Heute war ein gebrauchter Tag“, sagte Vidak, der sich vom starken Auftritt der Gäste nicht überrascht zeigte: „Wir wussten, dass der Gegner Dynamik hat und gut gegen den Ball spielt.“ In der Anfangsphase aber tasteten sich beide Teams ab, klare Torchancen blieben Mangelware.

Landesliga Südost: Frühe Rote Karte für Momko Kojic schwächt SV Planegg

Dann wurde die Partie mit einem Mal hektisch: Momko Kojic sah nach einem unnötig harten Einsteigen auf Höhe der Mittellinie zunächst die Gelbe Karte, und in derselben Minute musste Planeggs Innenverteidiger nach einer Tätlichkeit direkt zum Duschen (21.). Danach wurde das Spiel hitziger mit Verwarnungen auf beiden Seiten – unter anderem auch für beide Trainer.

Forstinning nutzte die Überzahl und erhöhte den Druck. Nach schöner Vorarbeit von Dimitar Kirchev brachte Emir Yildirim die Gäste in Führung (27.). Doch der SVP kam zurück: In Unterzahl erzielte Aleksandar Demonjic mit einem sehenswerten Freistoß den Ausgleich (35.). Bis zur Pause wurde Planegg immer stärker. Forstinning war zwar leicht überlegen, doch die Gastgeber ließen sich den personellen Nachteil kaum anmerken.

Landesliga Südost: VfB Forstinning übernimmt Spielkontrolle – und sieht ebenfalls Rot

Nach dem Seitenwechsel übernahm zunächst der VfB die Kontrolle, hatte mehr Ballbesitz und die besseren Chancen. Gleichzeitig sorgten weitere Schiedsrichterentscheidungen für Diskussionen auf dem Platz und an der Seitenlinie. Mitte der zweiten Halbzeit machte sich die lange Unterzahl bei den Würmtalern bemerkbar, die Belastung war deutlich zu erkennen.

Nach der Trinkpause fand der SVP aber wieder besser ins Spiel und profitierte davon, dass auch Forstinning mittlerweile nur noch zu zehnt auf dem Platz stand. Tom Klimek hatte nach einem Foul an Demonjic Gelb-Rot gesehen (58.).

Landesliga Südost: Verletzungsbedingte Umstellung bringt Unordnung beim SVP

Als aber Planeggs Innenverteidiger Mirza Zahirovic eine gute Viertelstunde vor Schluss verletzt raus musste, folgte der nächste Bruch. Die Umstellung in der Defensive brachte die Hausherren kurzzeitig aus dem Rhythmus.

Diese Phase nutzte Forstinning: Antonio Saponaro erzielte das 2:1 für die Gäste (82.). Kurz vor dem Ende erschwerte zudem ein plötzlicher Starkregen das Spielen. Trotz Chancen auf den Ausgleich blieb der zweite Planegger Treffer aus.

Landesliga Südost: Planegg-Trainer Vidak hadert mit Platzverweis und hitziger Stimmung

Besonders der frühe Platzverweis ärgerte Vidak im Nachgang: „In solchen Momenten darf man sich nicht zu so etwas hinreißen lassen.“ Sein Fazit: „Unglück, gepaart mit Ungeschick.“ Der SVP-Coach kommentierte auch die aufgeheizte Atmosphäre: „Wir waren nicht zufrieden mit dem Schiedsrichter. Wir haben uns anstecken lassen und dadurch etwas produziert, was wir eigentlich gar nicht kennen und wollen.“

Die Möglichkeit auf den Punktgewinn sei dennoch vorhanden gewesen. „Die Chancen zum 2:2 waren da“, so Vidak. Doch ein später Lucky Punch wie am Mittwoch bei Nord Lerchenau gelang seiner Elf diesmal nicht. Nicolas Burner