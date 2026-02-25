SV Planegg-Krailling startet mit starker Form in den Aufstiegskampf

Womöglich weniger Einsatzzeit bekommt Planeggs Angreifer Fabijan Podunavac (M.), der beruflich stark eingespannt ist. – Foto: Andreas Mayr

Sieben Wochen Vorbereitung liegen dann hinter den Schwarz-Blauen. „Wir haben früh angefangen, so konnten wir die Vorbereitung gut dosieren“, erklärt Coach Vidak, der in dieser Zeit auch gleich seinen Vertrag an der Hofmarkstraße um ein weiteres Jahr verlängerte (wir berichteten). Zwar hätten immer mal wieder Spieler gefehlt, insgesamt sei er mit der Arbeit der Mannschaft aber sehr zufrieden. Und: „Auch die Resultate zeigen, dass wir stabil sind.“

Vier Siege, ein Unentschieden, keine Niederlage und ein Torverhältnis von 26:6 – kein Wunder, dass Pero Vidak sagt: „Wir können mit der Vorbereitung zufrieden sein.“ Die ohnehin schon starken Zahlen des SV Planegg-Krailling in diesem Winter werden noch mal in ein helleres Licht gerückt durch den Umstand, dass alle Gegner mindestens in der Bezirksliga angesiedelt sind. Besondere Ausrufezeichen setzte der Tabellenzweite der Bezirksliga Süd mit dem 6:1-Sieg gegen Landesligist 1. FC Passau und dem 3:3 gegen den Bayernliga-Zweiten, TSV Landsberg, zum Ende der Vorbereitung. Mit beiden Ergebnissen unterstrichen die aufstiegsambitionierten Planegger ihre gute Form – und können entsprechend selbstbewusst in den Spielbetrieb zurückkehren: Bereits an diesem Sonntag (15 Uhr) steht beim TSV Gilching-Argelsried das erste Bezirksliga-Spiel nach der Winterpause für den SVP an.

Die Ergebnisse in den Testspielen erinnern stark an die Planegger Wintervorbereitung in der Kreisliga vor zwei Jahren. Damals absolvierte Vidaks Mannschaft ebenfalls fünf Partien, gewann sie allesamt und wies ein Torverhältnis von 23:6 auf. Kurioserweise kam der höchste Sieg damals (7:1) wie heuer (11:1) gegen den TSV 54-DJK München zustande. 2024 ließ der SVP auf die starke Vorbereitung eine beeindruckende Serie folgen, gewann die ersten zehn Spiele nach der Winterpause und sicherte sich nach schlussendlich elf Siegen und einem Unentschieden souverän Meisterschaft und Aufstieg.

Als gutes Omen will Vidak das zwar nicht bezeichnen, ist, was den Aufstiegskampf anbelangt, aber zuversichtlich. Planegg liegt auf Relegationsplatz zwei mit drei Punkten Rückstand auf den SC Olching, hat allerdings schon ein Spiel mehr absolviert als der Spitzenreiter. Der Puffer auf den drittplatzierten 1. FC Penzberg beträgt fünf Zähler. Und das Auftaktprogramm meint es gut mit den Würmtalern. Zum Start wartet zwar das zugegebenermaßen anspruchsvolle Auswärtsspiel in Gilching. Die Gastgeber gehören als Tabellensechster mit einem Spiel weniger und acht Punkten Rückstand auf den SVP noch zum Kreis der Aufstiegsanwärter. Das Hinspiel gewann Planegg aber deutlich mit 3:0. In den anschließenden fünf Partien bis Ostern bekommt es der Tabellenzweite neben dem fünftplatzierten SV Untermenzing (Hinspiel 7:0) viermal mit einem Team aus dem unteren Tabellendrittel zu tun.

Insbesondere die ärgsten Verfolger der Schwarz-Blauen haben in diesem Zeitraum auf dem Papier schwierigere Aufgaben vor der Brust. Im Optimalfall liegt also zumindest der Relegationsplatz fast schon im Planegger Osternest. Doch Vidak warnt – auch vor den vermeintlich leichteren Kontrahenten: „Unsere Gegner werden etwas dagegen haben.“

Personell geht der SVP die Restsaison nahezu unverändert an. In der Vorbereitung kamen keine schlimmeren Verletzungen hinzu, Neuzugänge gibt es keine. Dafür kehrte Kapitän Marijan Krasnic nach seiner Schulterverletzung zwischen die Pfosten zurück. Und mit dem spielenden Co-Trainer Martin Bauer scheint ein weiterer Schlüsselspieler wieder einsatzbereit zu sein. Jedoch könnten sich die Einsatzzeiten von Flügelflitzer Fabijan Podunavac womöglich reduzieren, der beruflich stark eingespannt ist und es nicht immer ins Training schafft.