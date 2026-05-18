SV Planegg-Krailling startet mit acht Siegen in Serie in die Relegation

Gewohnt treffsicher zeigte sich Planeggs Aleksandar Demonjic, der am Samstag seine Saisontreffer 31 und 32 erzielte. – Foto: Andreas Wenzel

„Sie kassieren wenige Gegentore. Das spricht für eine stabile Mannschaft. Und offenbar gab es einen Trainerwechsel. Und neue Besen kehren bekanntlich gut. Einfach wird es nicht. Aber wir konzentrieren uns vorher auf uns selbst“, so Vidak vor dem ersten von zwei Duellen mit dem 16. der Landesliga Südost, der sich in der vergangenen Woche vom bisherigen Trainerduo trennte. Die Nachfolge soll wohl der früher für den TSV Gräfelfing aktive Robert Rakaric übernehmen. Im letzten Punktspiel der Dornacher am Samstag trug er aber noch nicht die Verantwortung für die Mannschaft.

Eigentlich wollten sie am Samstagabend gemeinsam die Bekanntgabe der Relegationspaarungen verfolgen. „Doch das hat uns dann zu lange gedauert. Erst auf dem Heimweg von unserem gemeinsamen Abendessen haben wir es erfahren und uns nochmal zusammengeschrieben“, berichtete Pero Vidak am Sonntag. Der Trainer des SV Planegg- Krailling muss seine Mannschaft in der einen verbleibenden Trainingseinheit am Montagabend nun auf einen Gegner vorbereiten, von dem er wenig weiß. Am Mittwoch beginnt mit dem Hinspiel gegen den SV Dornach die erste Runde der Relegation zur Landesliga.

SV Planegg-Kraillings Torjäger Demonjic verpasst die Torschützenkrone knapp

Mit solchen Sorgen mussten sich die Planegger in ihrem letzten Punktspiel am Samstag nicht befassen. Es reichte auch mit stark ausgedünntem Kader zu einem 5:0 über den SV Waldeck-Obermenzing. „Man hat gemerkt, dass es für Waldeck um nichts mehr ging“, fand Vidak. Ob es letztlich an einem etwas reduzierten Einsatz der Gäste gelegen hatte gelegen hatte, dass seine Mannschaft „schöne Spielzüge und Tore“ zeigen konnte, war für Vidak nicht so wichtig. Zwei Ziele wollte der SVP-Trainer unter den gegebenen Umständen – Platz zwei schon sicher, zahlreiche Ausfälle und die Relegation vor der Brust – in Angriff nehmen.

Spieler, die zuletzt wenig Einsatzzeit hatten, sollten Routine bekommen, und Aleksandar Demonjic nach Möglichkeit noch zum besten Torschützen der Bezirksliga Süd gekrönt werden. So wechselte Vidak alle vier Ersatzspieler, einschließlich Ersatztorwart Simon Oppolzer, zur Pause oder früh in der zweiten Hälfte ein. Und die Mannschaft schuf auch immer wieder Tormöglichkeiten für Demonjic, dem seine Saisontreffer 31 und 32 gelangen. Dennoch zog Dominik Bacher mit fünf Treffern beim 7:0 seines FC Penzberg am letzten Spieltag in Wolfratshausen noch an Demonjic vorbei. Bacher beendte seine Saison mit 33 Treffern.

Es war aber nur ein kleiner Wermutstropfen am Ende einer erfolgreichen Planegger Saison, die auf Platz zwei, mit zwei Punkten Rückstand auf Meister SC Olching zu Ende ging. „Jetzt freuen wir uns auf die Relegationsspiele. Die haben wir uns verdient“, sagte Vidak, der am Sonntag in Sachen Personalverfügbarkeit für Mittwoch noch kein vollständiges Bild hatte. Klar ist inzwischen nur, dass Dario Matijevic, der im vorletzten Saisonspiel die Rote Karte gesehen hatte, erst in der zweiten Relegationsrunde wieder mitspielen dürfte. Er erhielt vier Spiele Sperre.