SV Planegg-Krailling spielt Landesliga-Relegation – Dario Matijevic sieht rote Karte

Dario Matijevic musste mit Rot vom Platz. – Foto: Fupa Oberbayern/TSV Grünwald

Nachdem der SV Planegg-Krailling seine Aufgabe bei der U23 des FC Deisenhofen bereits am Freitagabend mit 2:1 gemeistert hatte, konnte sich Trainer Pero Vidak entspannt zurücklehnen. Aus der Ferne verfolgte er, wie sich der SC Olching am Samstag mit einem 6:1 über den MTV München zum Bezirksliga-Meister krönte. „Das war keine Überraschung“, kommentierte Vidak. Damit ist das absehbare Szenario nun eingetreten: Der SV Planegg-Krailling wird die Spielzeit 2025/26 auf Tabellenplatz zwei beenden und tritt in der Relegation zur Landesliga an.

Eine Aktion könnte die Stimmung trüben. Mit Dario Matijevic sah der aktuell formstärkste SVP-Akteur in der 41. Minute nach einem „Kurzschluss“ (Vidak) die Rote Karte. Nachdem er im Zweikampf heftig angerempelt worden sei, habe der Offensivspieler zurückgerempelt und seinem Gegenspieler zudem den Ball hintergeworfen, berichtete Vidak. Dabei hatte Matijevic kurz zuvor, infolge einer ausgeklügelten Eckballvariante auf Zuspiel von Fabijan Podunavac, aus dem Rückraum noch sehenswert den Führungstreffer erzielt. Sieben Tore hat der 23-Jährige in den letzten fünf Bezirksliga-Partien erzielt.