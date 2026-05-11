SV Planegg-Krailling spielt Landesliga-Relegation – Dario Matijevic sieht rote Karte

Der SV Planegg-Krailling feiert bei der FC Deisenhofen U23 die Landesliga-Relegation. Die rote Karte für Dario Matijevic trübt die Stimmung.
Nachdem der SV Planegg-Krailling seine Aufgabe bei der U23 des FC Deisenhofen bereits am Freitagabend mit 2:1 gemeistert hatte, konnte sich Trainer Pero Vidak entspannt zurücklehnen. Aus der Ferne verfolgte er, wie sich der SC Olching am Samstag mit einem 6:1 über den MTV München zum Bezirksliga-Meister krönte. „Das war keine Überraschung“, kommentierte Vidak. Damit ist das absehbare Szenario nun eingetreten: Der SV Planegg-Krailling wird die Spielzeit 2025/26 auf Tabellenplatz zwei beenden und tritt in der Relegation zur Landesliga an.
Eine Aktion könnte die Stimmung trüben. Mit Dario Matijevic sah der aktuell formstärkste SVP-Akteur in der 41. Minute nach einem „Kurzschluss“ (Vidak) die Rote Karte. Nachdem er im Zweikampf heftig angerempelt worden sei, habe der Offensivspieler zurückgerempelt und seinem Gegenspieler zudem den Ball hintergeworfen, berichtete Vidak. Dabei hatte Matijevic kurz zuvor, infolge einer ausgeklügelten Eckballvariante auf Zuspiel von Fabijan Podunavac, aus dem Rückraum noch sehenswert den Führungstreffer erzielt. Sieben Tore hat der 23-Jährige in den letzten fünf Bezirksliga-Partien erzielt.
„Es gibt manche Spieler, die ihre guten Aktionen leider durch schlechte relativieren“, merkte Vidak an. Vom Grundsatz her glaubt der Übungsleiter aber nicht, dass Matijevic ein solcher Spieler sei – schließlich sei es seine erste Rote Karte im SVP-Trikot gewesen. Deswegen hofft der Verein auch auf eine milde Strafe des Sportgerichts. In der Relegation wird der „Unterschiedsspieler“ (Vidak) dringend gebraucht. „Er hat sich entschuldigt und wird daraus lernen. Eine Sperre im letzten Ligaspiel könnten wir noch verschmerzen“, so der Trainer.
Darüber hinaus sah Vidak jedoch auch positive Folgen. Unterzahlsituationen hatten die Planegger bislang selten testen können, diese bewältigte seine Mannschaft gegen spielstarke Deisenhofener ordentlich. Valentino Gavric erhöhte nach einem starken Tempogegenstoß auf 2:0. Eine zusätzliche Ausdauereinheit gab es für Fabian Podunavac nach der Hinausstellung seines Partners auf der linken Seite. „Die ganze Mannschaft musste mehr arbeiten und hat es kollektiv gut gemacht“, lobte Vidak.