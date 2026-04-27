SV Planegg-Krailling siegt in Denklingen – Ziel: Meisterfeier von Olching verschieben Bezirksliga-Fußball von Michael Schadt · Heute, 12:26 Uhr · 0 Leser

Der SV Planegg kann sich schon langsam Gedanken um die Aufstiegs-Relegation machen. – Foto: Tamara Rabuser

Der SV Planegg-Krailling feiert den dritten Sieg in acht Tagen. Die Relegation ist damit fast sicher, die Meisterschaft wohl verloren.

Der Relegationsplatz ist dem SV Planegg-Krailling so gut wie nicht mehr zu nehmen. Aus den verbleibenden drei Spielen der regulären Bezirksliga-Saison benötigt der Tabellenzweite aus dem Würmtal nur noch einen Punkt, um sicher an den Aufstiegsspielen zur Landesliga teilzunehmen. In diese Ausgangslage brachten sich die Planegger endgültig am Sonntag, als sie beim VfL Denklingen deutlich mit 5:0 (1:0) gewannen und somit den dritten Sieg binnen acht Tagen einstrichen. Der Zug Richtung Meisterschaft und dem damit verbundenen direkten Aufstieg scheint hingegen endgültig abgefahren zu sein. Spitzenreiter SC Olching patzte auch beim starken SV Waldeck-Obermenzing nicht (3:2-Sieg) und verteidigte seinen Fünf-Punkte-Vorsprung auf Planegg – und hat sogar noch ein Spiel mehr in der Hinterhand. Vor dem direkten Duell am kommenden Sonntag hat SVP-Trainer Pero Vidak daher vor allem einen Wunsch: „Wir wollen nicht, dass sie auf unserem Platz die Meisterschaft feiern.“

Matijevic glänzt erneut beim SV Planegg-Krailling In Denklingen brauchten die Schwarz-Blauen wie schon beim 5:1-Erfolg unter der Woche in Raisting eine Weile, um den Motor auf Touren zu bringen. Dann aber stellte der mit Abstand treffsicherste Angriff der Liga (91 Tore in 27 Spielen) seine Torgefahr einmal mehr unter Beweis. Dabei netzten ausnahmsweise nicht die Schützen vom Dienst ein. Weder Toptorjäger Aleksandar Demonjic (28 Saisontore), der einige Chancen liegen ließ, noch der eingewechselte Valentino Gavric (13) trugen sich in die Liste ein. Dafür glänzte erneut Dario Matijevic. Mit seinem Doppelpack zu Beginn der zweiten Hälfte sorgte der 23-jährige Zehner für die Vorentscheidung. Bereits in den ersten beiden Partien der englischen Woche gegen Bad Heilbrunn und Raisting hatte Matijevic getroffen. „Er findet immer besser zu seinem Spiel und zeigt sich immer mehr“, lobte Vidak.