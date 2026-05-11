SV Planegg-Krailling: Reserve verliert ersatzgeschwächt ohne Auswechsler knapp beim SC Amicitia

Die Reserve des SV Planegg-Krailling musste sich beim SC Amicitia München sehr knapp geschlagen geben. Krasniqi erzielte den Siegtreffer für die Hausherren.
SC Amicitia – SV Planegg-Kr. II⇥ 1:0 (0:0) Tor: 1:0 Krasniqi (65.)
Trotz der 0:1-Pleite beim SC Amicitia München war SVP-Trainer Mohamed Essa am Sonntag nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner Elf. „Mit dem vorhandenen Kader haben wir es nicht schlecht gemacht“, sagte der Coach des SV Planegg-Krailling II. Wegen Absagen durch Nominierungen für das Bezirksliga-Team SVP fehlten einige Spieler. Da zudem einige Leistungsträger, wie Top-Stürmer Yusuf Oteniara (13 Saisontore), verletzt ausfielen, ging die SVP-Zweitvertretung mit nur elf Mann und ohne Auswechselspieler an den Start. „Ich musste basteln, einige Spieler haben außerhalb ihrer normalen Position gespielt. Außerdem waren ein paar Spieler angeschlagen“, berichtete Essa.
Gemessen an den Umständen machten es die Planegger gegen tief stehende Hausherren ordentlich. Lücken zwischen den kompakten Linien fanden die Schwarz-Blauen dennoch selten. So schlug im zweiten Durchgang Amicitia eiskalt zu und erzielte per Konter den 1:0-Siegtreffer. Essa versuchte nach Abpfiff dennoch, die positiven Aspekte des Personalmangels hervorzuheben: Spieler aus der zweiten Reihe hätten endlich ihre verdiente Chance über 90 Minuten erhalten. „Jetzt wissen alle, auf welchem Niveau sie sich ungefähr befinden“, betonte der Trainer der Planegger Rerserve.