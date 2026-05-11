SV Planegg-Krailling: Reserve verliert ersatzgeschwächt ohne Auswechsler knapp beim SC Amicitia Nur elf Spieler im Kader von Kilian Drexl · Heute, 07:36 Uhr · 0 Leser

Toptorschütze Yusuf Oteniara fehlte verletzt. – Foto: Fupa Oberbayern/SV Planegg-Kra

Die Reserve des SV Planegg-Krailling musste sich beim SC Amicitia München sehr knapp geschlagen geben. Krasniqi erzielte den Siegtreffer für die Hausherren.

SC Amicitia – SV Planegg-Kr. II⇥ 1:0 (0:0) Tor: 1:0 Krasniqi (65.) Trotz der 0:1-Pleite beim SC Amicitia München war SVP-Trainer Mohamed Essa am Sonntag nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner Elf. „Mit dem vorhandenen Kader haben wir es nicht schlecht gemacht“, sagte der Coach des SV Planegg-Krailling II. Wegen Absagen durch Nominierungen für das Bezirksliga-Team SVP fehlten einige Spieler. Da zudem einige Leistungsträger, wie Top-Stürmer Yusuf Oteniara (13 Saisontore), verletzt ausfielen, ging die SVP-Zweitvertretung mit nur elf Mann und ohne Auswechselspieler an den Start. „Ich musste basteln, einige Spieler haben außerhalb ihrer normalen Position gespielt. Außerdem waren ein paar Spieler angeschlagen“, berichtete Essa.