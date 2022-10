SV Planegg-Krailling: Kantersieg für B2- Junioren - auch E1 und E2 gewinnen Sieben Buden gegen SV Waldeck-Obermenzing

Die Planegger E1-Jugend schoss am Wochenende fast ebenso viele Tore. In einer torreichen Partie setzten sich die Gastgeber gegen den TSV München-Ost mit 6:3 durch. Berkay Yegin gelang dabei ein Fünferpack, außerdem war Eliano Bernardi für die Gastgeber erfolgreich.

Einen echten Prestige-Erfolg haben die E2-Junioren des SV Planegg gefeiert. Im Derby gegen die DJK Würmtal setzte sich der SVP mit 4:2 durch. Thierry Süß und Benjamin Elsner schossen eine 2:0-Halbzeitführung heraus. Nach dem Seitenwechsel kamen die Nachbarn noch einmal bis auf ein Tor heran, doch mit einem sehenswerten Distanzschuss stellte Süß den alten Abstand wieder her, und Jakob Moreau erhöhte nach Zuspiel von Jonas Ernst auf 4:1. In der Schlussminute verkürzte die DJK per Strafstoß auf 4:2. (te)