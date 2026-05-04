SV Planegg-Krailling II verspielt Zehn-Tore-Spiel: Vier Treffer von Oteniara reichen nicht

Der SVP II verlor gegen Anadolu Bayern mit 4:6. (Archivfoto) – Foto: Andreas Mayr

Planeggs Kreisklasse-Fußballer waren am Sonntag selbst ihr größter Gegner. Trotz klarer Überlegenheit gaben die Schwarz-Blauen den Auswärtssieg beim FC Anadolu Bayern – wie bereits in Großhadern vor drei Wochen – durch späte Gegentore aus der Hand und unterlagen mit 4:6 (3:2). „Wir waren die bessere Mannschaft und hätten das Spiel leicht gewinnen können. Leider haben wir aber mehrere dumme Fehler gemacht“, bilanzierte Trainer Mohamed Essa nach Abpfiff.

Den ersten Schock konnte die SVP-Reserve noch gut verdauen: Nachdem Essa aufgrund kurzfristiger Absagen die Startaufstellung spontan hatte verändern müssen, trafen die Hausherren schon nach zwei Minuten. Nach einer taktischen Korrektur fanden die Würmtaler deutlich besser in die Partie und dominierten.

SV Planegg-Krailling II verspielt Führung in den letzten Spielminuten

Abnehmer zahlreicher Hereingaben war stets Top-Torschütze Yusuf Oteniara, der Planegg noch in den ersten 30 Minuten mit einem Hattrick 3:1 in Führung brachte. Mal traf der 34-Jährige per Kopf, mal mit dem Fuß. „Von ihm haben wir das Komplettpaket bekommen“, lobte sein Trainer. Durch zwei „vermeidbare Gegentore“ (Essa) glich Anadolu jedoch zum 3:3 aus, ehe erneut Oteniara traf.

In der Schlussphase überschlugen sich dann die Ereignisse. Weil der schon verwarnte Said Hashemi nach einem Foulspiel die Ampelkarte sah, musste Planegg die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten und ging anschließend im Strafraum ungestüm zu Werke. Den folgerichtigen Elfmeter verwandelte Anadolu zum 4:4. Nur zwei Minuten später vergab Oteniara vom Elfmeterpunkt die Chance auf seinen fünften Treffer. Anadolu traf in der 90. Minute zum 5:4 und in der Nachspielzeit zum 6:4.