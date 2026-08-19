SV Planegg-Krailling II startet runderneuert: Youngster und „Methusalem" Enax Fußball: Kreisklasse 3 München von Kilian Drexl · Heute, 09:19 Uhr · 0 Leser

SVP II gegen TSV Gräfelfing II am 26.07l26 ab 12.30 Uhr in Planegg. Am Ball: vorne v.l.: Nr. 8 Tiklikan Ouattara / SVP, Nr. 10 Lesandro Hasic / SVP, Nr. 5 Leonhard Obkirchner / TSV Gräfelfing. Foto: Dagmar Rutt Fußball SV Planegg-Krailling II – Foto: Dagmar Rutt info@digidag.de

Die Zweite des SV Planegg-Krailling steigt in die Saison ein. Der Altersschnitt liegt bei knapp 21 Jahren – nur Kapitän Martin Enax tanzt mit 47 aus der Reihe.

Wenn Fußball-Kreisklassist SV Planegg-Krailling II am Sonntag (14.30 Uhr) beim SV München Laim in die Punktspielsaison startet, dürfte selbst der eine oder andere langjährige Beobachter zweimal hinschauen. Denn das Gesicht der Zweiten hat sich in der Sommerpause grundlegend verändert. Nach der Trennung von Trainer Mohamed Essa kurz vor Ende der abgelaufenen Saison blieb kaum ein Stein auf dem anderen. „Wir wollen einen stabilen Unterbau für das Landesliga-Team schaffen“, kündigte Martin Woytalla, Sportlicher Leiter des SVP, vor knapp drei Monaten hinsichtlich des bevorstehenden Umbruchs an. Da war Planeggs U19-Trainer Kaan Karaduman gerade zum Chefcoach der zweiten Herrenmannschaft ernannt worden.

Großer Kader bei der zweiten Mannschaft Inzwischen hat der Trainer mithilfe der sportlichen Kommandobrücke in Windeseile einen neuen Kader für die Saison 2026/27 auf die Beine gestellt. Die SVP-Reserve zählte schon vor dem Start der Vorbereitung Ende Juni knapp 25 Spieler. „Es macht richtig Spaß. Die Jungs haben alle Lust, hier zu kicken“, betont Karaduman. „Aber man muss auch geduldig sein.“ Schließlich setzt sich die Truppe aus einem wilden Mix von einzelnen verbliebenen Spielern des letztjährigen Kaders, frisch in den Herrenbereich aufgerückten U19-Kickern und jungen, externen Neuzugängen zusammen. „Für viele war die Landesliga als Perspektive sicher ein Anreiz“, sagt Karaduman. Mit dem Großteil seiner Mannschaft verbindet den langjährigen Jugendcoach aber eine persönliche Geschichte. Beispielsweise kreuzten sich die Wege von Karaduman und Gustav Karuth, der vom SV Waldeck-Obermenzing an die Hofmarkstraße kam, einst beim FC Sportfreunde München in der F-Jugend. So oder so ähnlich verhält es sich bei vielen der jungen Kicker.