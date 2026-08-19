SV Planegg-Krailling II startet runderneuert: Youngster und „Methusalem" Enax

Die Zweite des SV Planegg-Krailling steigt in die Saison ein. Der Altersschnitt liegt bei knapp 21 Jahren – nur Kapitän Martin Enax tanzt mit 47 aus der Reihe.
Wenn Fußball-Kreisklassist SV Planegg-Krailling II am Sonntag (14.30 Uhr) beim SV München Laim in die Punktspielsaison startet, dürfte selbst der eine oder andere langjährige Beobachter zweimal hinschauen. Denn das Gesicht der Zweiten hat sich in der Sommerpause grundlegend verändert. Nach der Trennung von Trainer Mohamed Essa kurz vor Ende der abgelaufenen Saison blieb kaum ein Stein auf dem anderen.
„Wir wollen einen stabilen Unterbau für das Landesliga-Team schaffen“, kündigte Martin Woytalla, Sportlicher Leiter des SVP, vor knapp drei Monaten hinsichtlich des bevorstehenden Umbruchs an. Da war Planeggs U19-Trainer Kaan Karaduman gerade zum Chefcoach der zweiten Herrenmannschaft ernannt worden.
Inzwischen hat der Trainer mithilfe der sportlichen Kommandobrücke in Windeseile einen neuen Kader für die Saison 2026/27 auf die Beine gestellt. Die SVP-Reserve zählte schon vor dem Start der Vorbereitung Ende Juni knapp 25 Spieler. „Es macht richtig Spaß. Die Jungs haben alle Lust, hier zu kicken“, betont Karaduman. „Aber man muss auch geduldig sein.“ Schließlich setzt sich die Truppe aus einem wilden Mix von einzelnen verbliebenen Spielern des letztjährigen Kaders, frisch in den Herrenbereich aufgerückten U19-Kickern und jungen, externen Neuzugängen zusammen. „Für viele war die Landesliga als Perspektive sicher ein Anreiz“, sagt Karaduman.
Mit dem Großteil seiner Mannschaft verbindet den langjährigen Jugendcoach aber eine persönliche Geschichte. Beispielsweise kreuzten sich die Wege von Karaduman und Gustav Karuth, der vom SV Waldeck-Obermenzing an die Hofmarkstraße kam, einst beim FC Sportfreunde München in der F-Jugend. So oder so ähnlich verhält es sich bei vielen der jungen Kicker.
„Einige kommen auch von umliegenden Vereinen. Die habe ich schon in der U19-Spielgemeinschaft trainiert“, erzählt Karaduman, der den Altersschnitt seines Teams auf knapp 21 Jahre ausgerechnet hat. Aus der Reihe tanzt dabei eigentlich nur einer: Kapitän Martin Enax, den der Coach mit 47 Jahren liebevoll „Methusalem“ nennt. Der ehemalige Bayernliga-Kicker soll das junge Team mit seiner Erfahrung zusammenhalten.
Um Enax herum hat Karaduman einen Mannschaftsrat bestimmt, um früh ein Gefüge zu bilden. Diesen bilden Karuth, der reaktivierte Schlussmann und Kassenwart Nico Meyer, Linksverteidiger Vittorio Bianchini sowie Riccardo Wöllner, der als SVP-Jugendtrainer vor allem Identifikation und „ein positives Mindset“ mitbringe, so der Trainer.
Die Abläufe müssen sich erst finden – trotz einiger Urlauber und nur zweier absolvierter Testspiele war in der Vorbereitung aber bereits eine spielerische Entwicklung erkennbar. „Sie haben zuletzt schon kompakt verschoben und das Umschaltspiel in beide Richtungen gut verstanden“, sagt Karaduman.
Von den üblichen Krankheiten einer jungen Mannschaft ist jedoch auch die SVP-Zweitvertretung nicht befreit. „Wir können noch deutlich effektiver, kaltblütiger, schnörkelloser und zielorientierter werden. Qualität entsteht aber mit der Zeit“, betont der Coach. Wo der neu eingeschlagene Weg hinführt, muss sich noch zeigen. Heuer steht bei Planegg II der Verbleib in der Kreisklasse im Vordergrund. (kd)