SV Planegg-Krailling II sichert sich den Ligaverbleib vorzeitig

Die Reserve bezwingt das Tabellenschlusslicht aus Forstenried souverän mit 4:1. Trainer Essa will die restlichen Spiele zur Vorbereitung nutzen.
Den Ligaverbleib in der Kreisklasse haben Planeggs Reserve-Fußballer durch den 4:1-Heimsieg über das Tabellenschlusslicht am Sonntag vorzeitig klargemacht. Obwohl die akut abstiegsgefährdeten Gäste von Beginn an alle Kräfte mobilisierten, siegten die Schwarz-Blauen weitestgehend souverän. „Alles lief nach Plan. Die restlichen Spiele können wir jetzt ohne Stress und Druck angehen“, bilanzierte SVP-Trainer Mohamed Essa nach Abpfiff.
In die frühe Forstenrieder Druckphase hinein erzielte Yusuf Oteniara die Führung für Planegg II. Im Vorfeld war ein Auflaufen des Stürmers noch fraglich gewesen – am Ende war sein Einsatz Gold wert, schließlich legte er kurz vor der Pause das 2:0 und damit seinen neunten Saisontreffer nach. „Wir haben uns nach rund 20 Minuten stabilisiert. Ich bin mit der Leistung zufrieden“, betonte Essa.
Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte der eingewechselte Adrijan Hasic für die vermeintliche Vorentscheidung, ehe die Planegger doch noch ein wenig ins Schludern gerieten. So gelang Forstenried noch der Anschlusstreffer zum 1:3 durch Vasyl Shnaider, mehr Kapital konnten die Gäste aus der kurzen Schwächephase des SVP aber nicht schlagen. Nach Tobias Empls Treffer zum 4:1-Endstand brachte die Bezirksliga-Reserve das Resultat konzentriert über die Bühne. Den Saisonendspurt will Trainer Essa nun bereits als erste „Vorbereitungsphase“ auf die kommende Spielzeit nutzen.