SV Planegg-Krailling II sichert sich den Ligaverbleib vorzeitig Klassenerhalt geschafft von Kilian Drexl · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Erst fraglich, dann Gold wert: Yusuf Oteniara (in Blau) brachte Planeggs zweite Mannschaft mit seinen Saisontoren acht und neun bereits vor der Pause mit 2:0 in Führung – und damit auf die Siegerstraße. – Foto: Dagmar Rutt

Die Reserve bezwingt das Tabellenschlusslicht aus Forstenried souverän mit 4:1. Trainer Essa will die restlichen Spiele zur Vorbereitung nutzen.

Den Ligaverbleib in der Kreisklasse haben Planeggs Reserve-Fußballer durch den 4:1-Heimsieg über das Tabellenschlusslicht am Sonntag vorzeitig klargemacht. Obwohl die akut abstiegsgefährdeten Gäste von Beginn an alle Kräfte mobilisierten, siegten die Schwarz-Blauen weitestgehend souverän. „Alles lief nach Plan. Die restlichen Spiele können wir jetzt ohne Stress und Druck angehen“, bilanzierte SVP-Trainer Mohamed Essa nach Abpfiff. Gestern, 12:45 Uhr SV Planegg-Krailling Planegg-Kr. II TSV Forstenried-München Forstenried 4 1 Abpfiff In die frühe Forstenrieder Druckphase hinein erzielte Yusuf Oteniara die Führung für Planegg II. Im Vorfeld war ein Auflaufen des Stürmers noch fraglich gewesen – am Ende war sein Einsatz Gold wert, schließlich legte er kurz vor der Pause das 2:0 und damit seinen neunten Saisontreffer nach. „Wir haben uns nach rund 20 Minuten stabilisiert. Ich bin mit der Leistung zufrieden“, betonte Essa.