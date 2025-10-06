SV Planegg-Krailling II dreht Spiel gegen FC Anadolu Bayern

Planegg – Einen durchaus verdienten Heimsieg hat Planeggs Kreisklasse-Reserve am Sonntag eingefahren. Das Team von Cheftrainer Mohamed Essa triumphierte mit 3:1 über den im Vorfeld favorisierten FC Anadolu Bayern . Damit haben die Würmtaler nun sechs Zähler in den letzten drei Spielen eingefahren und sich vorerst von der Abstiegszone distanziert. „Die drei Punkte sind sehr wichtig für uns. Ich bin mit dem Spiel zufrieden“, sagte Essa nach Abpfiff.

Dabei verlief der Start in die Partie für die Gastgeber noch unglücklich. Schon nach sechs Minuten landete ein direkter Freistoß der Gäste im Tor von SVP-Schlussmann Nico Meyer. Im Anschluss fanden die Würmtaler aber immer besser ins Spiel und glichen verdient durch Gianluca Barella aus. „Wir sind immer dominanter geworden, das hat mir gefallen“, erklärte Essa.

Seine Mannschaft baute zunehmend Druck auf, so wusste sich Anadolus Torschütze Murat Akbas nach einer halben Stunde im Strafraum nur mit einem Foulspiel zu helfen. Für das Einsteigen erhielt der Verteidiger schon die Gelbe Karte, weil er sich anschließend auch noch zu vehement beim Schiedsrichter beschwerte, sah er nur Sekunden später Gelb-Rot.

„Der Platzverweis hat schon einen Unterschied gemacht“, fand Essa. Zunächst verwandelte Adrijan Hasic den fälligen Strafstoß zum 2:1, in Überzahl blieb die SVP-Zweitvertretung im zweiten Spielabschnitt überlegen. Enoch Ahiakonoo sorgte nach einer Ecke für den 3:1-Endstand. „Der Gegner hat versucht den Schiedsrichter zu beeinflussen. Aber wir haben die Nerven behalten und uns auf das eigene Spiel konzentriert. Auf der Leistung können wir aufbauen“, bilanzierte Essa abschließend.