SV Planegg-Krailling II arbeitet an Kondition - Neuzugänge finden sich im Team ein

Zusammen zum Klassenerhalt: Planeggs Zweite. – Foto: Dagmar Rutt

Der SV Planegg-Krailling II will den Kreisklasse-Abstiegskampf bis April beenden. Doch in der Vorbereitung zeigen sich noch deutliche Schwächen bei der Fitness.

Den Klassenerhalt will der SV Planegg-Krailling II in der Kreisklasse schnellstmöglich eintüten – dieses Ziel hatte der Verein bereits vor Saisonbeginn ausgegeben. Jedoch gerieten die Fußballer von Cheftrainer Mohamed Essa während der Hinrunde zeitweise in größere Abstiegssorgen als erhofft. Mit 13 Punkten aus 14 Ligaspielen überwintert die SVP-Reserve auf Rang elf der Kreisklasse 3. In der Restrunde soll nun eine klare Steigerung stattfinden. „Wir wollen uns in der Tabelle, so schnell es geht, absichern. Im besten Fall haben wir schon im April nichts mehr mit dem Abstieg zu tun“, sagt Essa, der das Team im Sommer übernommen hatte.

Mit diesem Ziel vor Augen habe man in der Wintervorbereitung intensiv gearbeitet, so der Coach. „Die Spieler sind hochmotiviert, das merkt man im Training.“ In Sequenzen mit Ball sieht Essa seine Mannschaft durchaus bereit für den Punktspielauftakt zu Hause gegen den FC Español München an diesem Sonntag (12.45 Uhr). Nachholbedarf macht der Coach noch bei einigen Spielern im konditionellen Bereich aus – dies zeigte sich auch deutlich in den beiden Vorbereitungspartien. Im ersten Test gegen den TSV Solln II boten die Schwarz-Blauen in der ersten Hälfte eine ansprechende Leistung, bauten in der Schlussphase jedoch spürbar ab und unterlagen spät mit 2:3. „Wir mussten gegen Ende viel wechseln. Jetzt arbeiten wir mit verschiedenen Spielformen, um die Kondition zu stärken“, erklärt Essa. Gegen den SV München West II (0:3) zeichnete sich ein ähnliches Bild: Wieder gestaltete Planeggs Zweite die Partie lange ausgeglichen, um anschließend einzubrechen. „Bei manchen Spielern wird es länger dauern, bis sie bei 100 Prozent sind. Wegen der Arbeit können nicht alle regelmäßig trainieren“, sagt der Trainer.

Ähnlich verhalte es sich beim vielversprechend veranlagten Winter-Neuzugang Alexandros Kaliotzis. Im vergangenen halben Jahr hatte der Flügelstürmer überhaupt kein Fußball gespielt. „Er wird uns aber noch sehr weiterhelfen. Genau wie die anderen Neuzugänge“, ist Essa sicher. Neben Torhüter-Talent Menchang Amos, der im Defensivbereich schon jetzt viel Sicherheit ausstrahlt, finden sich auch Spielmacher Imed Gaidi und Offensiv-Allrounder Babatunde Irinyemi (zwei Tore in der Vorbereitung) immer besser im neuen System zurecht. Integrationsprobleme auf persönlicher Ebene waren schon im Vorhinein ausgeschlossen worden – schließlich kennt Essa das Quartett wie den Großteil seiner Schützlinge bereits von vorherigen Stationen.

Beheben müssen die Würmtaler besonders ihre Schwächen in der Verteidigung (42 Liga-Gegentore). Im Gegensatz zum breit aufgestellten Angriff und Mittelfeld ist der Kader nicht unbedingt mit Abwehrspielern gespickt. „Wir haben zum Beispiel nur zwei Innenverteidiger. Wenn einer ausfällt, ist es schwierig“, sagt Essa. Mögliche Engpässe möchte der SVP II durch kollektive Geschlossenheit auffangen, um in der Endabrechnung mindestens Forstenried (7 Punkte), den ESV München (11) und Großhadern II (14) tabellarisch hinter sich zu lassen. Vor einem Team zu bleiben, würde für den Ligaverbleib schon reichen. Essa: „Diese drei werden unsere Konkurrenten sein. Wir brauchen mindestens neun bis zwölf Punkte für den Klassenerhalt. Ich bin sehr optimistisch, dass das gelingt.“ kd