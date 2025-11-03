SV Planegg-Krailling holt sich Tabellenführung zurück: „Haben uns getraut zu spielen“

Der SV Planegg-Krailling ist wieder Tabellenführer der Bezirksliga Süd. Gegen Kellerkind SV Polling gab es am Sonntag einen deutlichen 5:2-Erfolg.

Tabellenführung zurückerobert: Der SV Planegg-Krailling ließen am Sonntag dem abstiegsbedrohten Aufsteiger SV Polling keine Chance und nutzten durch das 5:2 die Spielabsage in Olching. Eine kleine Spitze hatte Pero Vidak Richtung dem Aufstiegsrivalen aus Olching parat. „Wir haben uns getraut zu spielen und wurden belohnt“, sagte der Trainer des SV Planegg-Krailling nach dem 5:2 (3:0) zum Rückrundenauftakt gegen den SV Polling mit ironischem Unterton.

Der SCO hatte am Sonntagmorgen seine Heimpartie gegen den TSV Gilching-Argelsried aufgrund von Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Der SVP wich dagegen nicht mal auf seinen Kunstrasen aus. „Hat der Chef so befohlen“, sagte Vidak süffisant. Der sportliche Leiter Martin Woytalla habe sich und den Zuschauern das Zusehen im Dauerregen ersparen wollen.

Pero Vidak

So konnten die anwesenden Gäste unter dem Tribünendach des Georg-Heide-Stadions verfolgen, wie die Planegger auf ihrem Hauptplatz trotz tiefen Bodens mit dem Aufsteiger kurzen Prozess machten und die Tabellenführung in der Bezirksliga Süd zumindest vorübergehend zurück ins Würmtal holten.

„Anders als im Hinspiel war es von Beginn an sehr souverän“, berichtete Vidak. Dem Gastgeber kam dabei die sehr zurückhaltende Spielweise des Gegners aus Polling zugute. Der Gast traute sich kaum einmal über die Mittellinie und lauerte ausschließlich auf Konter. „Die hatten wohl zu viel Respekt“, vermutete Vidak.

SV Planegg-Krailling macht es nach der Pause deutlich

Bereits in der fünften Minute verlängerte Verteidiger Momko Kojic einen Eckball von Mario Simic mit dem Kopf ins Tor. Danach war Goalgetter Aleksandar Demonjic zweimal zur Stelle, Vorlagengeber war jeweils Stefan Mikerevic über seine rechte Seite gewesen. Weitere Treffer für die Gastgeber wären möglich gewesen, denn Dario Matijevic vergab gleich viermal aus aussichtsreicher Position.

Nach der Pause holten die Planegger Versäumtes nach. Demonjic verwandelte einen vom eingewechselten Leonardo Lajqi herausgeholten Elfmeter zum Hattrick (64.). „Solche Elfmeter kriegen wir normal nicht“, freute sich Vidak. Fünf Minuten später erhöhte der eingewechselte Valentino Gavric nach einer sehr guten Kombination der Hausherren auf 5:0. Es war sein achtes Saisontor im zehnten Match.

SV Planegg-Krailling lässt stark nach: „War wirklich überflüssig“

Vidak wechselte danach mit Simic und Aldin Ahmetovic beide Sechser aus, auch Innenverteidiger Kojic hatte früh Feierabend. Die Einwechselspieler konnten jedoch in den letzten 20 Minuten keine Werbung in eigener Sache machen. Plötzlich kam Nervosität auf und Polling schoss nach Abspielfehlern noch zwei Ehrentreffer.

„Das war wirklich überflüssig und hat mir gar nicht gefallen“, monierte Vidak die Nachlässigkeiten. In Gefahr geriet der Sieg aber nicht mehr. In der Nachspielzeit musste Pollings Philipp Schöttl nach zwei harten Tacklings frühzeitig vom Platz, er sah die gelb-rote Karte.