SV Planegg-Krailling feiert Schützenfest beim BCF Wolfratshausen

Viererpack: Aleksandar Demonjic (am Ball) war in Wolfratshausen in Torlaune. – Foto: Tamara Rabuser (or)

Während Spitzenreiter SC Olching nicht im Einsatz war, hat der SV Planegg-Krailling seine Hausaufgabe als erster Verfolger in der Bezirksliga Süd fehlerfrei und mit Sternchen erledigt. Die Fußballer von Cheftrainer Pero Vidak dominierten die Partie beim abgeschlagenen Tabellenletzten, der zudem aktuell mit Personalproblemen zu kämpfen hat, von Beginn an. Nach 90 einseitigen Minuten hatten die Planegger einen 11:0-Kantersieg gegen den BCF Wolfratshausen eingefahren. Damit wahrten sie auch ihren Puffer von acht Punkten (bei einem absolvierten Spiel mehr) auf Rang drei.

Für Vidak war es der perfekte Start zu einem Kurztrip in seine kroatische Heimat. Direkt aus dem kalten und nassen Wolfratshausen ging es am Samstagnachmittag mit dem Auto in Richtung Zagreb, wo es sich tags darauf bei rund 15 Grad und Sonnenschein schon besser aushalten ließ. „Ich bin fast erfroren in Wolfratshausen“, witzelte Vidak am Sonntag aus Kroatien. Dabei hatte ihn der Spielverlauf am Vortag durchaus von innen erwärmt. Hochfavorisiert waren die Schwarz-Blauen in ihr Gastspiel gegangen. Und daran ließen sie von Beginn an keinen Zweifel aufkommen. Bereits nach elf Minuten führte Planegg 2:0. Ein Eigentor von BCF-Kapitän Patriot Lajqi und Dario Matijevic mit seinem zweiten Saisontreffer sorgten für den Traumstart des Tabellenzweiten. „Wir haben rechtzeitig angefangen, unsere Tore zu schießen“, lautete Vidaks Erklärung für den Kantersieg. „Dann hat das Spiel eine Eigendynamik bekommen.“